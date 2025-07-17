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Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, заявил пленный - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:25 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/plennyy-2029591953.html
Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, заявил пленный
Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, заявил пленный - РИА Новости, 17.07.2025
Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, заявил пленный
Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:25:00+03:00
2025-07-17T01:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "В командовании настроение русофобское и присутствует настроение фашизма. Кидали зиги. У некоторых в командовании были татуировки трезубцев и свастики", - рассказал пленный. По его словам, подобные настроения имели командиры без боевого опыта. "Сами те майоры, командиры, как оказалось, вообще не боевые. Не были боевыми, никакого опыта", - добавил пленный.
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
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львов, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, заявил пленный

Пленный Климишевский: в командовании ВСУ присутствует настроение фашизма

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.
"В командовании настроение русофобское и присутствует настроение фашизма. Кидали зиги. У некоторых в командовании были татуировки трезубцев и свастики", - рассказал пленный.
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По его словам, подобные настроения имели командиры без боевого опыта.
"Сами те майоры, командиры, как оказалось, вообще не боевые. Не были боевыми, никакого опыта", - добавил пленный.
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