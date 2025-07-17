https://ria.ru/20250717/plennyy-2029591953.html

Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, заявил пленный

Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, заявил пленный - РИА Новости, 17.07.2025

Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, заявил пленный

Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:25:00+03:00

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2025-07-17T01:25:00+03:00

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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "В командовании настроение русофобское и присутствует настроение фашизма. Кидали зиги. У некоторых в командовании были татуировки трезубцев и свастики", - рассказал пленный. По его словам, подобные настроения имели командиры без боевого опыта. "Сами те майоры, командиры, как оказалось, вообще не боевые. Не были боевыми, никакого опыта", - добавил пленный.

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

львов, вооруженные силы украины, в мире, украина