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"Получили отказ": в Британии сообщили о провале гнусного плана Зеленского - РИА Новости, 17.07.2025
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06:04 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/plan-2029608100.html
"Получили отказ": в Британии сообщили о провале гнусного плана Зеленского
"Получили отказ": в Британии сообщили о провале гнусного плана Зеленского - РИА Новости, 17.07.2025
"Получили отказ": в Британии сообщили о провале гнусного плана Зеленского
Украина постоянно пытается добыть самое продвинутое вооружение из США, но пока им его не дают, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:04:00+03:00
2025-07-17T06:04:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
александр меркурис
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина постоянно пытается добыть самое продвинутое вооружение из США, но пока им его не дают, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение. Не сомневаюсь, что при составлении запросов в США Киев консультируется со своими покровителями в Вашингтоне. У меня нет сомнений в том, что именно украинцы сами попросили у Трампа ракеты Tomahawk", — сказал он.Речь идет о крылатых ракетах средней дальности, которые позволили бы киевскому режиму наносить удары вглубь России. По словам аналитика, некоторые люди в Вашингтоне проявляли особый интерес к поставкам этих снарядов, а затем к ним добавилась и Германия."Германия захотела купить для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk. Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение", — заключил Меркурис.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029492881.html
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, киев, александр меркурис, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Киев, Александр Меркурис, Евросоюз, НАТО
"Получили отказ": в Британии сообщили о провале гнусного плана Зеленского

Меркурис: украинцы отчаянно просили ракеты Tomahawk, но пока получили отказ

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина постоянно пытается добыть самое продвинутое вооружение из США, но пока им его не дают, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение. Не сомневаюсь, что при составлении запросов в США Киев консультируется со своими покровителями в Вашингтоне. У меня нет сомнений в том, что именно украинцы сами попросили у Трампа ракеты Tomahawk", — сказал он.
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Зеленский сделал заявление об ударах по России
Вчера, 15:25
Речь идет о крылатых ракетах средней дальности, которые позволили бы киевскому режиму наносить удары вглубь России. По словам аналитика, некоторые люди в Вашингтоне проявляли особый интерес к поставкам этих снарядов, а затем к ним добавилась и Германия.
"Германия захотела купить для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk. Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение", — заключил Меркурис.
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"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский
Вчера, 19:21
В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине
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