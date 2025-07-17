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Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю - РИА Новости, 17.07.2025
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04:36 17.07.2025
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Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю
Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю - РИА Новости, 17.07.2025
Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю
Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:36:00+03:00
2025-07-17T04:36:00+03:00
экономика
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Ведем регулярный мониторинг данной категории и ставим задачей и здесь привести уровень фальсификата к нулевому значению", - сказал он, комментируя фальсифицированный сыр в пицце. По его словам, это проблема, которую Роскачество решает последние два года.
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экономика, максим протасов, роскачество
Экономика, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю

Роскачество надеется победить фальсификат сыра в пицце

© Pixabay / Pixabay/ubik123Пицца с рукколой
Пицца с рукколой - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Pixabay / Pixabay/ubik123
Пицца с рукколой . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Ведем регулярный мониторинг данной категории и ставим задачей и здесь привести уровень фальсификата к нулевому значению", - сказал он, комментируя фальсифицированный сыр в пицце.
По его словам, это проблема, которую Роскачество решает последние два года.
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ЭкономикаМаксим ПротасовРоскачество
 
 
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