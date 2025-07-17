https://ria.ru/20250717/pitstsa-2029603983.html

Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю

Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю - РИА Новости, 17.07.2025

Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю

Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:36:00+03:00

2025-07-17T04:36:00+03:00

2025-07-17T04:36:00+03:00

экономика

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Ведем регулярный мониторинг данной категории и ставим задачей и здесь привести уровень фальсификата к нулевому значению", - сказал он, комментируя фальсифицированный сыр в пицце. По его словам, это проблема, которую Роскачество решает последние два года.

https://ria.ru/20250205/molochka-1997505994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, максим протасов, роскачество