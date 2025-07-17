https://ria.ru/20250717/pevtsov-2029737944.html

К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства

К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства - РИА Новости, 17.07.2025

К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подали к актеру Дмитрию Певцову в Тверской суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:47:00+03:00

2025-07-17T16:47:00+03:00

2025-07-17T16:47:00+03:00

москва

отрадное

дмитрий певцов

московский комсомолец

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подали к актеру Дмитрию Певцову в Тверской суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. "Истец: Тищенко А.Е., ответчик: Певцов Д.А.", - сказано в картотеке. Согласно электронной базе, иск поступил в суд 14 июля, дата судебного заседания по его рассмотрению не назначена. Как пишет "Московский комсомолец", иск подала Александра Тищенко из-за ситуации с драмтеатром "Мел", около 30 лет существовавшим в районе Отрадное и закрытом в 2024 году. Активистка пыталась попасть на прием к Певцову, "чтобы привлечь его к проблеме театра, но безуспешно", отмечает газета. Тищенко "просит взыскать с депутата моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей и извиниться за оскорбительные высказывания", сообщает издание.

https://ria.ru/20250115/pevtsov-1993753623.html

москва

отрадное

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Наталья Макарова

москва, отрадное, дмитрий певцов, московский комсомолец, происшествия