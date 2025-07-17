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К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства - РИА Новости, 17.07.2025
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16:47 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/pevtsov-2029737944.html
К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства
К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства - РИА Новости, 17.07.2025
К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подали к актеру Дмитрию Певцову в Тверской суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 17.07.2025
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москва
отрадное
дмитрий певцов
московский комсомолец
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подали к актеру Дмитрию Певцову в Тверской суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. "Истец: Тищенко А.Е., ответчик: Певцов Д.А.", - сказано в картотеке. Согласно электронной базе, иск поступил в суд 14 июля, дата судебного заседания по его рассмотрению не назначена. Как пишет &quot;Московский комсомолец&quot;, иск подала Александра Тищенко из-за ситуации с драмтеатром &quot;Мел&quot;, около 30 лет существовавшим в районе Отрадное и закрытом в 2024 году. Активистка пыталась попасть на прием к Певцову, &quot;чтобы привлечь его к проблеме театра, но безуспешно&quot;, отмечает газета. Тищенко &quot;просит взыскать с депутата моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей и извиниться за оскорбительные высказывания&quot;, сообщает издание.
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москва, отрадное, дмитрий певцов, московский комсомолец, происшествия
Москва, Отрадное, Дмитрий Певцов, Московский комсомолец, Происшествия
К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства

МК: в Тверской суд Москвы подали иск о защите чести и достоинства к Певцову

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подали к актеру Дмитрию Певцову в Тверской суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции.
"Истец: Тищенко А.Е., ответчик: Певцов Д.А.", - сказано в картотеке.
Согласно электронной базе, иск поступил в суд 14 июля, дата судебного заседания по его рассмотрению не назначена.
«

Как пишет "Московский комсомолец", иск подала Александра Тищенко из-за ситуации с драмтеатром "Мел", около 30 лет существовавшим в районе Отрадное и закрытом в 2024 году. Активистка пыталась попасть на прием к Певцову, "чтобы привлечь его к проблеме театра, но безуспешно", отмечает газета. Тищенко "просит взыскать с депутата моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей и извиниться за оскорбительные высказывания", сообщает издание.

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