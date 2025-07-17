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К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства
К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства - РИА Новости, 17.07.2025
К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подали к актеру Дмитрию Певцову в Тверской суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:47:00+03:00
2025-07-17T16:47:00+03:00
2025-07-17T16:47:00+03:00
москва
отрадное
дмитрий певцов
московский комсомолец
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подали к актеру Дмитрию Певцову в Тверской суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. "Истец: Тищенко А.Е., ответчик: Певцов Д.А.", - сказано в картотеке. Согласно электронной базе, иск поступил в суд 14 июля, дата судебного заседания по его рассмотрению не назначена. Как пишет "Московский комсомолец", иск подала Александра Тищенко из-за ситуации с драмтеатром "Мел", около 30 лет существовавшим в районе Отрадное и закрытом в 2024 году. Активистка пыталась попасть на прием к Певцову, "чтобы привлечь его к проблеме театра, но безуспешно", отмечает газета. Тищенко "просит взыскать с депутата моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей и извиниться за оскорбительные высказывания", сообщает издание.
https://ria.ru/20250115/pevtsov-1993753623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, отрадное, дмитрий певцов, московский комсомолец, происшествия
Москва, Отрадное, Дмитрий Певцов, Московский комсомолец, Происшествия
К Дмитрию Певцову подали иск о защите чести и достоинства
МК: в Тверской суд Москвы подали иск о защите чести и достоинства к Певцову