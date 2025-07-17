https://ria.ru/20250717/peterburg-2029675864.html

Агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину

Агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину - РИА Новости, 17.07.2025

Агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину

Задержанный агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа, признал, что сотрудничал с... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:56:00+03:00

2025-07-17T12:56:00+03:00

2025-07-17T12:56:00+03:00

россия

балтийский флот вмф россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Задержанный агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа, признал, что сотрудничал с украинской организацией, цель которой - совершение диверсий на территории РФ, следует из видео, предоставленного пресс-службой УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Сотрудничал с украинской организацией, цель которой - совершение диверсий на территории РФ. В содеянном раскаиваюсь и готов понести заслуженное наказание", - говорит фигурант, одетый в футболку с изображением лондонского "Биг Бена" на видео пресс-службы. По данным УФСБ, подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности")".

https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html

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россия, балтийский флот вмф россии