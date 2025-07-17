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Агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину - РИА Новости, 17.07.2025
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12:56 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/peterburg-2029675864.html
Агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину
Агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину - РИА Новости, 17.07.2025
Агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину
Задержанный агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа, признал, что сотрудничал с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:56:00+03:00
2025-07-17T12:56:00+03:00
россия
балтийский флот вмф россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Задержанный агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа, признал, что сотрудничал с украинской организацией, цель которой - совершение диверсий на территории РФ, следует из видео, предоставленного пресс-службой УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Сотрудничал с украинской организацией, цель которой - совершение диверсий на территории РФ. В содеянном раскаиваюсь и готов понести заслуженное наказание", - говорит фигурант, одетый в футболку с изображением лондонского "Биг Бена" на видео пресс-службы. По данным УФСБ, подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности")".
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россия, балтийский флот вмф россии
Россия, Балтийский флот ВМФ России
Агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину

Задержанный агент ВСУ, собиравший сведения о базе Балтфлота, признал вину

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКорабль Балтийского флота
Корабль Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Корабль Балтийского флота . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Задержанный агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа, признал, что сотрудничал с украинской организацией, цель которой - совершение диверсий на территории РФ, следует из видео, предоставленного пресс-службой УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
"Сотрудничал с украинской организацией, цель которой - совершение диверсий на территории РФ. В содеянном раскаиваюсь и готов понести заслуженное наказание", - говорит фигурант, одетый в футболку с изображением лондонского "Биг Бена" на видео пресс-службы.
По данным УФСБ, подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности")".
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