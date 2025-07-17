https://ria.ru/20250717/pesnya-2029639557.html

Мишустин поздравил автора песни "Бу-ра-ти-но!" с юбилеем

Мишустин поздравил автора песни "Бу-ра-ти-но!" с юбилеем - РИА Новости, 17.07.2025

Мишустин поздравил автора песни "Бу-ра-ти-но!" с юбилеем

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил народного артиста России и автора песни "Бу-ра-ти-но!" Алексея Рыбникова с 80-летием, отметив его уникальный... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:00:00+03:00

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2025-07-17T11:00:00+03:00

россия

михаил мишустин

владимир грамматиков

алексей рыбников

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил народного артиста России и автора песни "Бу-ра-ти-но!" Алексея Рыбникова с 80-летием, отметив его уникальный музыкальный дар и смелость фантазии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Михаил Мишустин поздравил композитора, продюсера, художественного руководителя Центра исполнительских искусств на Добрынинской с 80-летием... Вы – гениальный композитор, которого по праву считают современным классиком. Уникальный музыкальный дар, смелость фантазии, способность работать в самых разных формах и жанрах воплотились в мелодиях к кинофильмам и спектаклям, в рок-операх, симфониях, хоровых и камерных произведениях. Ваши сочинения наполнены искренностью, мелодичностью, неповторимыми интонациями", - говорится в телеграмме. Мишустин пожелал ему творческих успехов, здоровья и благополучия. Алексей Рыбников - композитор и народный артист России, в послужном списке автора более ста работ – им была написана музыка к таким картинам, как "Остров сокровищ" (1971) Евгения Фридмана, "Большое космическое путешествие" Валентина Селиванова (1974), "Приключения Буратино" (1975) и "Про Красную Шапочку" (1977) Леонида Нечаева, "Усатый нянь" (1977) и "Шла собака по роялю" Владимира Грамматикова (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова (1979), "Вам и не снилось…" Ильи Фрэза и др.

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россия, михаил мишустин, владимир грамматиков , алексей рыбников