Мишустин поздравил автора песни "Бу-ра-ти-но!" с юбилеем
Мишустин поздравил народного артиста России Рыбникова с 80-летием
© Гостелерадио СССР (1975)Кадр из фильма "Приключения Буратино"
© Гостелерадио СССР (1975)
Кадр из фильма "Приключения Буратино". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил народного артиста России и автора песни "Бу-ра-ти-но!" Алексея Рыбникова с 80-летием, отметив его уникальный музыкальный дар и смелость фантазии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Михаил Мишустин поздравил композитора, продюсера, художественного руководителя Центра исполнительских искусств на Добрынинской с 80-летием... Вы – гениальный композитор, которого по праву считают современным классиком. Уникальный музыкальный дар, смелость фантазии, способность работать в самых разных формах и жанрах воплотились в мелодиях к кинофильмам и спектаклям, в рок-операх, симфониях, хоровых и камерных произведениях. Ваши сочинения наполнены искренностью, мелодичностью, неповторимыми интонациями", - говорится в телеграмме.
Мишустин пожелал ему творческих успехов, здоровья и благополучия.
Алексей Рыбников - композитор и народный артист России, в послужном списке автора более ста работ – им была написана музыка к таким картинам, как "Остров сокровищ" (1971) Евгения Фридмана, "Большое космическое путешествие" Валентина Селиванова (1974), "Приключения Буратино" (1975) и "Про Красную Шапочку" (1977) Леонида Нечаева, "Усатый нянь" (1977) и "Шла собака по роялю" Владимира Грамматикова (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова (1979), "Вам и не снилось…" Ильи Фрэза и др.