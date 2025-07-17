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В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы
В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы - РИА Новости, 17.07.2025
В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что нужно определить актуальные границы и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:03:00+03:00
2025-07-17T13:03:00+03:00
2025-07-17T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что нужно определить актуальные границы и население Украины для рассмотрения возможности принятия её в Евросоюз. "Я не видел такого заявления господина Орбана, поэтому я не могу его прокомментировать", - сказал Песков журналистам. Ранее Орбан заявил, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы
Песков не видел заявлений Орбана об определении границ Украины для входа в ЕС