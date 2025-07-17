Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/peskov-2029679248.html
В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы
В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы - РИА Новости, 17.07.2025
В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что нужно определить актуальные границы и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:03:00+03:00
2025-07-17T13:03:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/37/1553633799_0:195:2741:1737_1920x0_80_0_0_27187e9523be77ab67305f3f46e1470e.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что нужно определить актуальные границы и население Украины для рассмотрения возможности принятия её в Евросоюз. "Я не видел такого заявления господина Орбана, поэтому я не могу его прокомментировать", - сказал Песков журналистам. Ранее Орбан заявил, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.
https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029497433.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/37/1553633799_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9236fc530c592e7bb9175d71341c2b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Кремле не видели заявлений Орбана об определении украинской границы

Песков не видел заявлений Орбана об определении границ Украины для входа в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что нужно определить актуальные границы и население Украины для рассмотрения возможности принятия её в Евросоюз.
"Я не видел такого заявления господина Орбана, поэтому я не могу его прокомментировать", - сказал Песков журналистам.
Ранее Орбан заявил, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Венгрия попросила ЕС наложить санкции на трех работников Минобороны Украины
Вчера, 15:41
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала