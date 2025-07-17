https://ria.ru/20250717/peskov-2029675179.html
Песков ответил на вопрос о создании органа по отключению интернета
Песков ответил на вопрос о создании органа по отключению интернета - РИА Новости, 17.07.2025
Песков ответил на вопрос о создании органа по отключению интернета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах по якобы созданию в РФ органа, координирующего отключения мобильного... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:55:00+03:00
2025-07-17T12:55:00+03:00
2025-07-17T12:55:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах по якобы созданию в РФ органа, координирующего отключения мобильного интернета. "Мне неизвестно о таких планах", - сказал Песков журналистам. Ранее "Известия" сообщали, что в РФ якобы может быть определен единый госорган, ответственный за координацию отключения мобильного интернета, а также создана система оповещения.
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о создании органа по отключению интернета
Песков не знает о планах создать госорган, координирующий отключение интернета