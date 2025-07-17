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Песков прокомментировал заявления Медведева о милитаризации Европы - РИА Новости, 17.07.2025
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12:53 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/peskov-2029674272.html
Песков прокомментировал заявления Медведева о милитаризации Европы
Песков прокомментировал заявления Медведева о милитаризации Европы - РИА Новости, 17.07.2025
Песков прокомментировал заявления Медведева о милитаризации Европы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает вполне оправданными озабоченности зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в связи с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:53:00+03:00
2025-07-17T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает вполне оправданными озабоченности зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в связи с милитаристскими настроениями в Европе. Пескова попросили прокомментировать слова Медведева о необходимости России быть готовой ответить на милитаристский настрой в Европе. "Я, честно говоря, будучи пресс-секретарем президента Путина, я бы не стал комментировать. Дмитрий Анатольевич имеет богатейший опыт, он был президентом России, занимает весьма ответственный пост в настоящее время. И, разумеется, он высказывает свои точки зрения. И, конечно, с учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем, с которым нам приходится иметь дело, окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроено, милитаристски настроено. Подобные озабоченности вполне оправданы", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, европа, дмитрий песков, дмитрий медведев
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев
Песков прокомментировал заявления Медведева о милитаризации Европы

Песков: озабоченности Медведева в связи с милитаризмом в Европе оправданы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает вполне оправданными озабоченности зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в связи с милитаристскими настроениями в Европе.
Пескова попросили прокомментировать слова Медведева о необходимости России быть готовой ответить на милитаристский настрой в Европе.
"Я, честно говоря, будучи пресс-секретарем президента Путина, я бы не стал комментировать. Дмитрий Анатольевич имеет богатейший опыт, он был президентом России, занимает весьма ответственный пост в настоящее время. И, разумеется, он высказывает свои точки зрения. И, конечно, с учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем, с которым нам приходится иметь дело, окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроено, милитаристски настроено. Подобные озабоченности вполне оправданы", - сказал Песков журналистам.
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