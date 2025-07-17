Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 17.07.2025 (обновлено: 13:16 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/peskov-2029673418.html
Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов
Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 17.07.2025
Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:52:00+03:00
2025-07-17T13:16:00+03:00
россия
общество
дмитрий песков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на вопросы людей. Раннее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что там 17 июля рассмотрят проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов. "По всей видимости, нужны просто объяснения (инициаторов проекта - ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения с тем, чтобы ответить на вопросы людей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029573855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов

Песков: в вопросе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны подробности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на вопросы людей.
Раннее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что там 17 июля рассмотрят проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов.
"По всей видимости, нужны просто объяснения (инициаторов проекта - ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения с тем, чтобы ответить на вопросы людей", - сказал Песков журналистам.
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В ГД ответили на вопрос о штрафах за прослушивание запрещенной музыки
Вчера, 22:05
 
РоссияОбществоДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала