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Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов
Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 17.07.2025
Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:52:00+03:00
2025-07-17T12:52:00+03:00
2025-07-17T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на вопросы людей. Раннее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что там 17 июля рассмотрят проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов. "По всей видимости, нужны просто объяснения (инициаторов проекта - ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения с тем, чтобы ответить на вопросы людей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029573855.html
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россия, общество, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов
Песков: в вопросе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны подробности