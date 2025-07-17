https://ria.ru/20250717/peskov-2029673418.html

Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов

Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 17.07.2025

Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:52:00+03:00

2025-07-17T12:52:00+03:00

2025-07-17T13:16:00+03:00

россия

общество

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на вопросы людей. Раннее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что там 17 июля рассмотрят проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов. "По всей видимости, нужны просто объяснения (инициаторов проекта - ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения с тем, чтобы ответить на вопросы людей", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029573855.html

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россия, общество, дмитрий песков, госдума рф