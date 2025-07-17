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Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета - РИА Новости, 17.07.2025
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета
Угроза киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:43:00+03:00
2025-07-17T12:43:00+03:00
2025-07-17T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Угроза киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов."Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры", — указал представитель Кремля.Песков также отметил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета."У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", — добавил пресс-секретарь.С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.
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россия, киев, дмитрий песков, общество
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Общество
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета
Песков об ограничении мобильного интернета в РФ: угроза от Киева очевидна
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Угроза киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов.
"Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры", — указал представитель Кремля.
Песков
также отметил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета
.
"У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", — добавил пресс-секретарь.
С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.