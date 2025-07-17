Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 17.07.2025 (обновлено: 13:40 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета - РИА Новости, 17.07.2025
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета
Угроза киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:43:00+03:00
2025-07-17T13:40:00+03:00
россия
киев
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029682865_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_321ea9fb38c1e32f18a3099d85ff8cf8.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Угроза киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов."Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры", — указал представитель Кремля.Песков также отметил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета."У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", — добавил пресс-секретарь.С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.
https://ria.ru/20250717/karta-2029681099.html
https://ria.ru/20250716/wi-fi-2029345312.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029678295_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb77bf276b03c3a7e8e27991e0507b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, дмитрий песков, общество
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Общество
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета

Песков об ограничении мобильного интернета в РФ: угроза от Киева очевидна

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Угроза киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Ростовской области составили карту точек бесплатного Wi-Fi
13:12
"Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры", — указал представитель Кремля.
Песков также отметил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета.
"У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", — добавил пресс-секретарь.
С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi
Вчера, 00:00
 
РоссияКиевДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала