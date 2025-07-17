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В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах - РИА Новости, 17.07.2025
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10:58 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/perepiska-2029638930.html
В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах
В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах - РИА Новости, 17.07.2025
В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах
Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:58:00+03:00
2025-07-17T10:58:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как обезопасить частную переписку… Закройте все активные сеансы… Настройте двухфакторную аутентификацию… При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы", - говорится в сообщении. Правоохранители также советуют связаться со знакомым лично, если от него пришло подозрительное сообщение и не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах

МВД: чтобы обезопасить частную переписку, надо не открывать файлы от неизвестных

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как обезопасить частную переписку… Закройте все активные сеансы… Настройте двухфакторную аутентификацию… При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы", - говорится в сообщении.
Правоохранители также советуют связаться со знакомым лично, если от него пришло подозрительное сообщение и не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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