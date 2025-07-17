https://ria.ru/20250717/perepiska-2029638930.html

В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах

В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах - РИА Новости, 17.07.2025

В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах

Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:58:00+03:00

2025-07-17T10:58:00+03:00

2025-07-17T10:58:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как обезопасить частную переписку… Закройте все активные сеансы… Настройте двухфакторную аутентификацию… При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы", - говорится в сообщении. Правоохранители также советуют связаться со знакомым лично, если от него пришло подозрительное сообщение и не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров.

https://ria.ru/20250313/mvd-2004868433.html

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2025

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество