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Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров
Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров - РИА Новости, 17.07.2025
Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров
Россия ждёт предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:43:00+03:00
2025-07-17T12:43:00+03:00
2025-07-17T13:01:00+03:00
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дмитрий песков
владимир мединский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ждёт предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, надо будет определяться с датой третьего раунда."Мы ждем предложения украинской стороны (по дате третьего раунда - ред.). Как мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. -0-
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россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, турция
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Турция
Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров
Песков: Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров