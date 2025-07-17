https://ria.ru/20250717/peregovory-2029671105.html

Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров

Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров - РИА Новости, 17.07.2025

Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров

Россия ждёт предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:43:00+03:00

2025-07-17T12:43:00+03:00

2025-07-17T13:01:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

владимир мединский

турция

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ждёт предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, надо будет определяться с датой третьего раунда."Мы ждем предложения украинской стороны (по дате третьего раунда - ред.). Как мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. -0-

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029566436.html

россия

украина

турция

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россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, турция