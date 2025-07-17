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Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров - РИА Новости, 17.07.2025
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12:43 17.07.2025 (обновлено: 13:01 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/peregovory-2029671105.html
Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров
Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров - РИА Новости, 17.07.2025
Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров
Россия ждёт предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:43:00+03:00
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россия
украина
дмитрий песков
владимир мединский
турция
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ждёт предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, надо будет определяться с датой третьего раунда."Мы ждем предложения украинской стороны (по дате третьего раунда - ред.). Как мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. -0-
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россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, турция
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Турция
Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров

Песков: Россия ждет предложений Украины по дате нового раунда переговоров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ждёт предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, надо будет определяться с датой третьего раунда.
"Мы ждем предложения украинской стороны (по дате третьего раунда - ред.). Как мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. -0-
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РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир МединскийТурция
 
 
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