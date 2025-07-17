Рогов заявил о целенаправленной зачистке пенсионеров на Украине
Рогов заявил о целенаправленной зачистке мужчин старше 60 лет на Украине
Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал решение о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет частью целенаправленной политики по зачистке населения пенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет по желанию служить в ВСУ.
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"Киевский режим завуалировано целенаправленно реализует свою политику по зачистке населения пенсионного возраста, преследуя одновременно несколько безумных целей. Во-первых, сократить число людей, которым нужно платить пенсии, а во-вторых – как можно быстрее уничтожить население, чтобы люди не мешали распродавать оставшиеся ресурсы", - сказал Рогов.
По его словам, все добровольное на территории Украины быстро приобретает форму добровольно-принудительного.
"Как желание служить у людей старше 60 будет возникать - большой вопрос. От их имени можно написать любую бумагу и затем отправить на фронт для утилизации. Да и поймать человека старше 60 лет намного легче чем молодого, который еще может убежать", - сказал Рогов.
Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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