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Рогов заявил о целенаправленной зачистке пенсионеров на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
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15:33 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/pensionery-2029716173.html
Рогов заявил о целенаправленной зачистке пенсионеров на Украине
Рогов заявил о целенаправленной зачистке пенсионеров на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Рогов заявил о целенаправленной зачистке пенсионеров на Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:33:00+03:00
2025-07-17T15:33:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал решение о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет частью целенаправленной политики по зачистке населения пенсионного возраста. Ранее сообщалось, что украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет по желанию служить в ВСУ. "Киевский режим завуалировано целенаправленно реализует свою политику по зачистке населения пенсионного возраста, преследуя одновременно несколько безумных целей. Во-первых, сократить число людей, которым нужно платить пенсии, а во-вторых – как можно быстрее уничтожить население, чтобы люди не мешали распродавать оставшиеся ресурсы", - сказал Рогов. По его словам, все добровольное на территории Украины быстро приобретает форму добровольно-принудительного. "Как желание служить у людей старше 60 будет возникать - большой вопрос. От их имени можно написать любую бумагу и затем отправить на фронт для утилизации. Да и поймать человека старше 60 лет намного легче чем молодого, который еще может убежать", - сказал Рогов. Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html
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украина, россия, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов заявил о целенаправленной зачистке пенсионеров на Украине

Рогов заявил о целенаправленной зачистке мужчин старше 60 лет на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал решение о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет частью целенаправленной политики по зачистке населения пенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет по желанию служить в ВСУ.
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25 октября 2024, 04:34
"Киевский режим завуалировано целенаправленно реализует свою политику по зачистке населения пенсионного возраста, преследуя одновременно несколько безумных целей. Во-первых, сократить число людей, которым нужно платить пенсии, а во-вторых – как можно быстрее уничтожить население, чтобы люди не мешали распродавать оставшиеся ресурсы", - сказал Рогов.
По его словам, все добровольное на территории Украины быстро приобретает форму добровольно-принудительного.
"Как желание служить у людей старше 60 будет возникать - большой вопрос. От их имени можно написать любую бумагу и затем отправить на фронт для утилизации. Да и поймать человека старше 60 лет намного легче чем молодого, который еще может убежать", - сказал Рогов.
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15 июля, 16:45
Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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22 мая, 06:04
 
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