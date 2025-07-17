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Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде - РИА Новости, 17.07.2025
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02:15 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/pensii-2029587318.html
Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде
Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде - РИА Новости, 17.07.2025
Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде
Размер пенсии при переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, рассказала агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:15:00+03:00
2025-07-17T02:15:00+03:00
общество
рэу имени г. в. плеханова
юлия коваленко
пенсии
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Размер пенсии при переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.Это касается региональных выплат. Так, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, “северную” надбавку уберут. Но в обратном случае она появится. Также она может увеличиться при переезде из одного северного региона в другой.То же самое касается надбавок, полагающихся тем, кто проживает в районе чернобыльской зоны или на сельских территориях. Есть и другие дополнительные выплаты от региона, которые можно потерять при переезде, но в новом регионе могут оказаться свои доплаты."Все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде из одного региона в другой", — заключила Коваленко.
https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html
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общество, рэу имени г. в. плеханова, юлия коваленко, пенсии, россия
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Юлия Коваленко, Пенсии, Россия
Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде

Доцент Коваленко: пенсионеров с Крайнего Севера лишат надбавки при переезде

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Размер пенсии при переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Это касается региональных выплат. Так, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, “северную” надбавку уберут. Но в обратном случае она появится. Также она может увеличиться при переезде из одного северного региона в другой.
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То же самое касается надбавок, полагающихся тем, кто проживает в районе чернобыльской зоны или на сельских территориях. Есть и другие дополнительные выплаты от региона, которые можно потерять при переезде, но в новом регионе могут оказаться свои доплаты.
"Все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде из одного региона в другой", — заключила Коваленко.
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