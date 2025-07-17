https://ria.ru/20250717/patriot-2029660509.html
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову - РИА Новости, 17.07.2025
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову
Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:15:00+03:00
2025-07-17T12:15:00+03:00
2025-07-17T12:36:00+03:00
патриот
происшествия
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова."Исковые требования в размере более 7 миллионов рублей", - озвучил данные судья.При этом Минобороны РФ просит взыскать с них же солидарно более 18 миллионов. Шестеров и его защита требования поддержали. Всего нанесенный ущерб оценивается в более чем 25 миллионов.
https://ria.ru/20250717/akhmedov-2029632673.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриот, происшествия
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову на семь миллионов рублей
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.
"Исковые требования в размере более 7 миллионов рублей", - озвучил данные судья.
При этом Минобороны РФ
просит взыскать с них же солидарно более 18 миллионов. Шестеров и его защита требования поддержали. Всего нанесенный ущерб оценивается в более чем 25 миллионов.