Рейтинг@Mail.ru
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 17.07.2025 (обновлено: 12:36 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/patriot-2029660509.html
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову - РИА Новости, 17.07.2025
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову
Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:15:00+03:00
2025-07-17T12:36:00+03:00
патриот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова."Исковые требования в размере более 7 миллионов рублей", - озвучил данные судья.При этом Минобороны РФ просит взыскать с них же солидарно более 18 миллионов. Шестеров и его защита требования поддержали. Всего нанесенный ущерб оценивается в более чем 25 миллионов.
https://ria.ru/20250717/akhmedov-2029632673.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриот, происшествия
Патриот, Происшествия
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову

Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову на семь миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.
"Исковые требования в размере более 7 миллионов рублей", - озвучил данные судья.
При этом Минобороны РФ просит взыскать с них же солидарно более 18 миллионов. Шестеров и его защита требования поддержали. Всего нанесенный ущерб оценивается в более чем 25 миллионов.
Экс-директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей
10:25
 
ПатриотПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала