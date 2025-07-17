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Путин разрешил получать внутренние паспорта в Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 17.07.2025
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18:50 17.07.2025 (обновлено: 19:00 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/pasport-2029772914.html
Путин разрешил получать внутренние паспорта в Южной Осетии и Абхазии
Путин разрешил получать внутренние паспорта в Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 17.07.2025
Путин разрешил получать внутренние паспорта в Южной Осетии и Абхазии
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит жителям Южной Осетии и Абхазии с российским гражданством, еще не получившим паспорт РФ,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:50:00+03:00
2025-07-17T19:00:00+03:00
южная осетия
абхазия
россия
владимир путин
паспорт
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит жителям Южной Осетии и Абхазии с российским гражданством, еще не получившим паспорт РФ, обратиться за ним не выезжая за пределы республик, где они проживают постоянно, такой порядок будет действовать до 1 августа 2028 года, следует из документа, опубликованного на портале официальных правовых актов."Установить, что граждане Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, которые приобрели в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданство Российской Федерации и постоянно проживают соответственно в Республике Абхазия, Республике Южная Осетия, вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, паспорта гражданина Российской Федерации... если данные лица на день вступления в силу настоящего указа не получили паспорт", - говорится в документе.Обратиться можно и с заявлением о замене паспорта, если он не был получен до дня вступления в силу данного указа.Правительству РФ поручено установить порядок выдачи и замены паспорта лицам, попадающим под действие указа, в том числе предусмотрев возможность его выдачи и замены на территориях республик уполномоченными должностными лицами."Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 августа 2028 г., включительно", - говорится в документе.Указ не распространяется на граждан РФ, которые приобрели российское гражданство в соответствии с указом президента от 17 мая 2025 года "О приеме в гражданство Российской Федерации граждан Республики Абхазия и Республики Южная Осетия".
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южная осетия, абхазия, россия, владимир путин, паспорт
Южная Осетия, Абхазия, Россия, Владимир Путин, Паспорт
Путин разрешил получать внутренние паспорта в Южной Осетии и Абхазии

Путин разрешил получать паспорта РФ в Южной Осетии и Абхазии до 2028 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Паспорт РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит жителям Южной Осетии и Абхазии с российским гражданством, еще не получившим паспорт РФ, обратиться за ним не выезжая за пределы республик, где они проживают постоянно, такой порядок будет действовать до 1 августа 2028 года, следует из документа, опубликованного на портале официальных правовых актов.
"Установить, что граждане Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, которые приобрели в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданство Российской Федерации и постоянно проживают соответственно в Республике Абхазия, Республике Южная Осетия, вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, паспорта гражданина Российской Федерации... если данные лица на день вступления в силу настоящего указа не получили паспорт", - говорится в документе.
Обратиться можно и с заявлением о замене паспорта, если он не был получен до дня вступления в силу данного указа.
Правительству РФ поручено установить порядок выдачи и замены паспорта лицам, попадающим под действие указа, в том числе предусмотрев возможность его выдачи и замены на территориях республик уполномоченными должностными лицами.
"Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 августа 2028 г., включительно", - говорится в документе.
Указ не распространяется на граждан РФ, которые приобрели российское гражданство в соответствии с указом президента от 17 мая 2025 года "О приеме в гражданство Российской Федерации граждан Республики Абхазия и Республики Южная Осетия".
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Южная ОсетияАбхазияРоссияВладимир ПутинПаспорт
 
 
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