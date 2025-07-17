https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029807996.html

В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна

В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна - РИА Новости, 17.07.2025

В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 1 сентября на стенах школ республики разместят плакаты с его словами: "Хорошо учись, чтобы хорошо жить". РИА Новости, 17.07.2025

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ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 1 сентября на стенах школ республики разместят плакаты с его словами: "Хорошо учись, чтобы хорошо жить". На заседании правительства Пашинян показал образец плаката со словами, с которыми он обращается к школьникам и студентам во время встреч в учебных заведениях. Премьер сообщил, что поручил минобразования республики оформить это послание надлежащим образом. "Хочу сообщить, что с 1 сентября 2025 года как минимум в новых школах мы обратимся к нашим школьникам с этим посланием, (закрепленным) на стенах всех школ", - заявил Пашинян, демонстрируя плакат. По его словам, это "правильное, точное и четкое" послание, которое демонстрирует прямую связь между образованием и благосостоянием. "Мы обращаемся к нашим школьникам: "Хорошо учись, чтобы хорошо жить". Уверены, что это очень практическое послание, и никто не может сомневаться в его истинности", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20240815/mid-1966488539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, никол пашинян, в мире