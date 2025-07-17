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В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна - РИА Новости, 17.07.2025
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21:15 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029807996.html
В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна
В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна - РИА Новости, 17.07.2025
В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 1 сентября на стенах школ республики разместят плакаты с его словами: "Хорошо учись, чтобы хорошо жить". РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:15:00+03:00
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ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 1 сентября на стенах школ республики разместят плакаты с его словами: "Хорошо учись, чтобы хорошо жить". На заседании правительства Пашинян показал образец плаката со словами, с которыми он обращается к школьникам и студентам во время встреч в учебных заведениях. Премьер сообщил, что поручил минобразования республики оформить это послание надлежащим образом. "Хочу сообщить, что с 1 сентября 2025 года как минимум в новых школах мы обратимся к нашим школьникам с этим посланием, (закрепленным) на стенах всех школ", - заявил Пашинян, демонстрируя плакат. По его словам, это "правильное, точное и четкое" послание, которое демонстрирует прямую связь между образованием и благосостоянием. "Мы обращаемся к нашим школьникам: "Хорошо учись, чтобы хорошо жить". Уверены, что это очень практическое послание, и никто не может сомневаться в его истинности", - заявил Пашинян.
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армения, никол пашинян, в мире
Армения, Никол Пашинян, В мире
В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна

Пашинян сообщил, что с сентября в школах Армении разместят плакаты с его словами

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 1 сентября на стенах школ республики разместят плакаты с его словами: "Хорошо учись, чтобы хорошо жить".
На заседании правительства Пашинян показал образец плаката со словами, с которыми он обращается к школьникам и студентам во время встреч в учебных заведениях. Премьер сообщил, что поручил минобразования республики оформить это послание надлежащим образом.
«
"Хочу сообщить, что с 1 сентября 2025 года как минимум в новых школах мы обратимся к нашим школьникам с этим посланием, (закрепленным) на стенах всех школ", - заявил Пашинян, демонстрируя плакат.
По его словам, это "правильное, точное и четкое" послание, которое демонстрирует прямую связь между образованием и благосостоянием. "Мы обращаемся к нашим школьникам: "Хорошо учись, чтобы хорошо жить". Уверены, что это очень практическое послание, и никто не может сомневаться в его истинности", - заявил Пашинян.
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