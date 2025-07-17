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Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера - РИА Новости, 17.07.2025
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06:27 17.07.2025 (обновлено: 09:49 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029609145.html
Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера
Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера - РИА Новости, 17.07.2025
Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера
Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении или не участвовать в следующих выборах, заявил РИА Новости глава САР Ара Абрамян. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:27:00+03:00
2025-07-17T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении или не участвовать в следующих выборах, заявил РИА Новости глава САР Ара Абрамян."Этот человек не может быть премьер-министром. Если он хоть немножко думает об армянском народе, он должен прямо сейчас сказать: "Знаете что, раз так, я ухожу". Это единственное, что правильно будет для него", — считает глава союза.По его мнению, Пашинян не выполнил обещаний перед избирателями."Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай "стоп", все, скажи народу: "Вы меня просите, вот я не мог cделать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить". Или сейчас (уходить. — Прим. ред.), или вообще не участвовать в выборах. Пусть другие участвуют", — отметил Абрамян.Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029513095.html
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в мире, армения, россия, ара абрамян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, ереван
В мире, Армения, Россия, Ара Абрамян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Самвел Карапетян, Ереван
Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера

Глава Союза армян России Абрамян призвал Пашиняна уйти с поста премьера Армении

© AP Photo / Photolure/Vahram BaghdasaryanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Photolure/Vahram Baghdasaryan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении или не участвовать в следующих выборах, заявил РИА Новости глава САР Ара Абрамян.
"Этот человек не может быть премьер-министром. Если он хоть немножко думает об армянском народе, он должен прямо сейчас сказать: "Знаете что, раз так, я ухожу". Это единственное, что правильно будет для него", — считает глава союза.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Пашинян похвастался тюремным прошлым
Вчера, 16:46
По его мнению, Пашинян не выполнил обещаний перед избирателями.
"Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай "стоп", все, скажи народу: "Вы меня просите, вот я не мог cделать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить". Или сейчас (уходить. — Прим. ред.), или вообще не участвовать в выборах. Пусть другие участвуют", — отметил Абрамян.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 2026 год.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Пашинян пытается обесценить ААЦ, заявил глава Союза армян России
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Пашинян против ААЦ

  • В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру.
  • Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Пашинян рассказал, какие отношения хочет иметь с Россией
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В миреАрменияРоссияАра АбрамянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьСамвел КарапетянЕреван
 
 
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