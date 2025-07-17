Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера
Глава Союза армян России Абрамян призвал Пашиняна уйти с поста премьера Армении
© AP Photo / Photolure/Vahram BaghdasaryanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / Photolure/Vahram Baghdasaryan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении или не участвовать в следующих выборах, заявил РИА Новости глава САР Ара Абрамян.
"Этот человек не может быть премьер-министром. Если он хоть немножко думает об армянском народе, он должен прямо сейчас сказать: "Знаете что, раз так, я ухожу". Это единственное, что правильно будет для него", — считает глава союза.
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По его мнению, Пашинян не выполнил обещаний перед избирателями.
"Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай "стоп", все, скажи народу: "Вы меня просите, вот я не мог cделать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить". Или сейчас (уходить. — Прим. ред.), или вообще не участвовать в выборах. Пусть другие участвуют", — отметил Абрамян.
Парламентские выборы в Армении запланированы на 2026 год.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру.
- Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.