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Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера

Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера - РИА Новости, 17.07.2025

Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера

Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении или не участвовать в следующих выборах, заявил РИА Новости глава САР Ара Абрамян. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:27:00+03:00

2025-07-17T06:27:00+03:00

2025-07-17T09:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении или не участвовать в следующих выборах, заявил РИА Новости глава САР Ара Абрамян."Этот человек не может быть премьер-министром. Если он хоть немножко думает об армянском народе, он должен прямо сейчас сказать: "Знаете что, раз так, я ухожу". Это единственное, что правильно будет для него", — считает глава союза.По его мнению, Пашинян не выполнил обещаний перед избирателями."Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай "стоп", все, скажи народу: "Вы меня просите, вот я не мог cделать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить". Или сейчас (уходить. — Прим. ред.), или вообще не участвовать в выборах. Пусть другие участвуют", — отметил Абрамян.Пашинян против ААЦ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, россия, ара абрамян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, ереван