Рейтинг@Mail.ru
Минцифры разработало изменения в правила предоставления IT-отсрочки - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 17.07.2025 (обновлено: 12:17 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/otsrochka-2029661115.html
Минцифры разработало изменения в правила предоставления IT-отсрочки
Минцифры разработало изменения в правила предоставления IT-отсрочки - РИА Новости, 17.07.2025
Минцифры разработало изменения в правила предоставления IT-отсрочки
Минцифры России разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов, но осеннего призыва 2025 года они не... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:16:00+03:00
2025-07-17T12:17:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/20/1560232088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5e353f0bfc205a70aecdc9c1a666bc4.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минцифры России разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов, но осеннего призыва 2025 года они не коснутся, сообщили в министерстве, комментируя проект постановления, опубликованный для общественного обсуждения. "Минцифры разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. ... Изменения не касаются осеннего призыва-2025", - говорится в Telegram-канале ведомства. Там рассказали о ряде изменений. Так, помимо прочего, компании при направлении списков в Минцифры теперь должны указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях. Также, если у IT-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания. В министерстве отметили, что изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в IT, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса. "Минцифры продолжает совершенствовать механизм IT-отсрочки, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики страны", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250707/putin-2027755887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/20/1560232088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb562b2c99d579ecaba973ac80c822cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минцифры разработало изменения в правила предоставления IT-отсрочки

Минцифры разработало изменения в правила предоставления IT-отсрочки от призыва

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Солдаты-срочники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минцифры России разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов, но осеннего призыва 2025 года они не коснутся, сообщили в министерстве, комментируя проект постановления, опубликованный для общественного обсуждения.
"Минцифры разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. ... Изменения не касаются осеннего призыва-2025", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Там рассказали о ряде изменений. Так, помимо прочего, компании при направлении списков в Минцифры теперь должны указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях. Также, если у IT-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания.
В министерстве отметили, что изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в IT, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса.
"Минцифры продолжает совершенствовать механизм IT-отсрочки, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики страны", - добавили в ведомстве.
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
7 июля, 18:55
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала