https://ria.ru/20250717/otkljuchenie-2029821370.html
Запорожская область частично обесточена
Запорожская область частично обесточена - РИА Новости, 17.07.2025
Запорожская область частично обесточена
Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:31:00+03:00
2025-07-17T23:31:00+03:00
2025-07-17T23:31:00+03:00
в мире
запорожская область
мелитополь
энергодар
евгений балицкий
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа", - написал Балицкий в Telegram-канале.Причины отключения уточняются.
https://ria.ru/20250608/ataki-2021658651.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Энергодар, Евгений Балицкий
Запорожская область частично обесточена
Балицкий: в Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения