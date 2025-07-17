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Запорожская область частично обесточена - РИА Новости, 17.07.2025
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23:31 17.07.2025
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Запорожская область частично обесточена
Запорожская область частично обесточена - РИА Новости, 17.07.2025
Запорожская область частично обесточена
Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:31:00+03:00
2025-07-17T23:31:00+03:00
в мире
запорожская область
мелитополь
энергодар
евгений балицкий
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. &quot;Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа&quot;, - написал Балицкий в Telegram-канале.Причины отключения уточняются.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Энергодар, Евгений Балицкий
Запорожская область частично обесточена

Балицкий: в Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«

"Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Причины отключения уточняются.
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В миреЗапорожская областьМелитопольЭнергодарЕвгений Балицкий
 
 
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