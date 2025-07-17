https://ria.ru/20250717/otkljuchenie-2029821370.html

Запорожская область частично обесточена

Запорожская область частично обесточена - РИА Новости, 17.07.2025

Запорожская область частично обесточена

Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:31:00+03:00

2025-07-17T23:31:00+03:00

2025-07-17T23:31:00+03:00

в мире

запорожская область

мелитополь

энергодар

евгений балицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа", - написал Балицкий в Telegram-канале.Причины отключения уточняются.

https://ria.ru/20250608/ataki-2021658651.html

запорожская область

мелитополь

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий