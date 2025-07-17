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Путин рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 17.07.2025
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14:19 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/otkaz-2029699207.html
Путин рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа
Путин рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 17.07.2025
Путин рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа
Отказ Европы от российского газа привел к целой цепочке негативных последствий для европейской промышленности, в том числе стекольного производства, отметил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:19:00+03:00
2025-07-17T14:19:00+03:00
экономика
европа
россия
владимир путин
андрей гурьев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отказ Европы от российского газа привел к целой цепочке негативных последствий для европейской промышленности, в том числе стекольного производства, отметил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг провел встречу с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, они обсудили в том числе вопросы экспорта минеральных удобрений. Глава РАПУ упомянул о намерении Европы в перспективе полностью отказаться от российских удобрений. Говоря о ситуации в странах ЕС, Гурьев напомнил, что "Европа сначала ограничила себя в дешевом российском газе, что привело к остановке газохимического комплекса". "Не только – и стекольного производства… Там целая цепочка негативных последствий", - отреагировал Путин.
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экономика, европа, россия, владимир путин, андрей гурьев, евросоюз
Экономика, Европа, Россия, Владимир Путин, Андрей Гурьев, Евросоюз
Путин рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа

Путин: отказ Европы от российского газа привел к цепочке негативных последствий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отказ Европы от российского газа привел к целой цепочке негативных последствий для европейской промышленности, в том числе стекольного производства, отметил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел встречу с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, они обсудили в том числе вопросы экспорта минеральных удобрений.
Глава РАПУ упомянул о намерении Европы в перспективе полностью отказаться от российских удобрений. Говоря о ситуации в странах ЕС, Гурьев напомнил, что "Европа сначала ограничила себя в дешевом российском газе, что привело к остановке газохимического комплекса".
"Не только – и стекольного производства… Там целая цепочка негативных последствий", - отреагировал Путин.
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