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ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 17.07.2025
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13:14 17.07.2025 (обновлено: 14:36 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/osnovaniya-2029681768.html
ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства
ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 17.07.2025
ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:14:00+03:00
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россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России.Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций. В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства войдут:Как отмечал Володин, Россия должна принимать граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html
https://ria.ru/20250715/grazhdanstvo-2029236589.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства

Госдума одобрила расширение оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

© РИА НовостиРоссийский паспорт в руке девушки
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России.
Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
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В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства войдут:
  • публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма;
  • секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России;
  • содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;
  • помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, и публичные призывы к такой деятельности;
  • пропаганда нацистской атрибутики или символики;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны;
  • убийство;
  • развратные действия и половое сношение с детьми старше 12, но младше 14 лет; отношении двух или более лиц;
  • вовлечение и организация участия детей в проституции;
  • создание и оборот порнографических материалов с изображениями детей и их привлечение к изготовлению такой продукции;
  • групповое изнасилование; по предварительному сговору или организованной группой;
  • принуждение детей к действиям сексуального характера; с использованием СМИ либо интернета; лицом, у которого уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
  • насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении ребенка, либо повлекшие заражение венерическим заболеванием;
  • организация незаконной миграции;
  • любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или для оправдания терроризма или диверсии.
Как отмечал Володин, Россия должна принимать граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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15 июля, 14:14
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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