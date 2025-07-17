ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства
Госдума одобрила расширение оснований для лишения приобретенного гражданства РФ
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России.
Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства войдут:
- публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма;
- секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России;
- содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;
- помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, и публичные призывы к такой деятельности;
- пропаганда нацистской атрибутики или символики;
- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны;
- убийство;
- развратные действия и половое сношение с детьми старше 12, но младше 14 лет; отношении двух или более лиц;
- вовлечение и организация участия детей в проституции;
- создание и оборот порнографических материалов с изображениями детей и их привлечение к изготовлению такой продукции;
- групповое изнасилование; по предварительному сговору или организованной группой;
- принуждение детей к действиям сексуального характера; с использованием СМИ либо интернета; лицом, у которого уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
- насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении ребенка, либо повлекшие заражение венерическим заболеванием;
- организация незаконной миграции;
- любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или для оправдания терроризма или диверсии.
Как отмечал Володин, Россия должна принимать граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.