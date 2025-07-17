https://ria.ru/20250717/osnovaniya-2029681768.html

ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства

ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 17.07.2025

ГД поддержала расширение оснований для лишения приобретенного гражданства

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:14:00+03:00

2025-07-17T13:14:00+03:00

2025-07-17T14:36:00+03:00

россия

вячеслав володин

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общество

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России.Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций. В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства войдут:Как отмечал Володин, Россия должна принимать граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html

https://ria.ru/20250715/grazhdanstvo-2029236589.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество