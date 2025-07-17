https://ria.ru/20250717/oruzhie-2029766087.html

Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц

Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц - РИА Новости, 17.07.2025

Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц

Украина в ближайшие недели и месяцы получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:14:00+03:00

2025-07-17T18:14:00+03:00

2025-07-17T18:30:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 июл – РИА Новости. Украина в ближайшие недели и месяцы получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером."Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он.Мерц уточнил, что это произойдёт "в течение ближайших недель и месяцев".Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ.Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/ekspert-2029569348.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029493621.html

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в мире, украина, германия, фридрих мерц, кир стармер, россия, сергей лавров, нато