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Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц - РИА Новости, 17.07.2025
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18:14 17.07.2025 (обновлено: 18:30 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/oruzhie-2029766087.html
Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц
Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц - РИА Новости, 17.07.2025
Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц
Украина в ближайшие недели и месяцы получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:14:00+03:00
2025-07-17T18:30:00+03:00
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БЕРЛИН, 17 июл – РИА Новости. Украина в ближайшие недели и месяцы получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером."Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он.Мерц уточнил, что это произойдёт "в течение ближайших недель и месяцев".Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ.Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/ekspert-2029569348.html
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в мире, украина, германия, фридрих мерц, кир стармер, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц

Мерц: Украина скоро получит дальнобойное оружие, созданное в кооперации с ФРГ

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 июл – РИА Новости. Украина в ближайшие недели и месяцы получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
"Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он.
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Мерц уточнил, что это произойдёт "в течение ближайших недель и месяцев".
Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ.
Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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