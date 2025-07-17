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Киев в ходе СВО использовал химическое оружие более 500 раз
Киев в ходе СВО использовал химическое оружие более 500 раз - РИА Новости, 17.07.2025
Киев в ходе СВО использовал химическое оружие более 500 раз
В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ, заявил начальник войск... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:06:00+03:00
2025-07-17T11:06:00+03:00
2025-07-17T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)", - сказал Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия. "С начала 2025 года ВСУ на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты коптерного типа, осуществляют сброс на позиции Вооруженных сил Российской Федерации контейнеров с веществом CS и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин", - добавил Ртищев. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области, отметил он. По словам Ртищева, последний случай зафиксирован 8 июля нынешнего года в районе населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики, где с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофеноном. Подобные инциденты также имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск, добавил генерал.
https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html
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украина, белгородская область, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей ртищев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Алексей Ртищев
Киев в ходе СВО использовал химическое оружие более 500 раз
МО РФ: в ходе СВО зафиксировали более 500 случаев применения химических веществ
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)", - сказал Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.
"С начала 2025 года ВСУ на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты коптерного типа, осуществляют сброс на позиции Вооруженных сил Российской Федерации контейнеров с веществом CS и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин", - добавил Ртищев.
В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области, отметил он.
По словам Ртищева, последний случай зафиксирован 8 июля нынешнего года в районе населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики, где с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофеноном. Подобные инциденты также имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск, добавил генерал.