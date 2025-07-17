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В Венгрии возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье - РИА Новости, 17.07.2025
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13:55 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/orban-2029692917.html
В Венгрии возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье
В Венгрии возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье - РИА Новости, 17.07.2025
В Венгрии возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:55:00+03:00
2025-07-17T13:55:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене венгерофобские лозунги, и пообещали защитить соотечественников от произвола киевских властей. "В Закарпатье подожгли церковь, а сбоку написали: "Мадьяр на ножи". Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, разжигание ненависти, запугивание. Всё это происходит с нашими людьми, венграми, в Закарпатье. Мы этого так не оставим, вы можете на нас рассчитывать!", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Шуйок выразил уверенность, что поджог греко-католической церкви в Паладькоморце и антивенгерские лозунги возмутят любого приличного человека вне зависимости от национальности. "Подобный акт неприемлем не только в Европе, но и в любой точке мира. Призываю украинские власти сделать всё возможное, чтобы подобные акты не повторялись! Прошу венгров Закарпатья хранить свою веру и не забывать, что они не одни! Венгрия всегда рядом с вами!", - написал он в Facebook*. В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Выступая утром 11 июля на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html
https://ria.ru/20250717/orban-2029690174.html
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в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, тамаш шуйок, петер сийярто, facebook
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Тамаш Шуйок, Петер Сийярто, Facebook
В Венгрии возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье

Орбан и Шуйок пообещали защитить венгров Закарпатья от произвола Киева

Фотография, опубликованная Виктором Орбаном в социальной сети
Фотография, опубликованная Виктором Орбаном в социальной сети - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Фотография, опубликованная Виктором Орбаном в социальной сети
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье, где подожгли церковь и написали на ее стене венгерофобские лозунги, и пообещали защитить соотечественников от произвола киевских властей.
"В Закарпатье подожгли церковь, а сбоку написали: "Мадьяр на ножи". Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, разжигание ненависти, запугивание. Всё это происходит с нашими людьми, венграми, в Закарпатье. Мы этого так не оставим, вы можете на нас рассчитывать!", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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4 июля, 06:04
Шуйок выразил уверенность, что поджог греко-католической церкви в Паладькоморце и антивенгерские лозунги возмутят любого приличного человека вне зависимости от национальности.
"Подобный акт неприемлем не только в Европе, но и в любой точке мира. Призываю украинские власти сделать всё возможное, чтобы подобные акты не повторялись! Прошу венгров Закарпатья хранить свою веру и не забывать, что они не одни! Венгрия всегда рядом с вами!", - написал он в Facebook*.
В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена.
Выступая утром 11 июля на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
* запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В украинском МИД нахамили Орбану
13:41
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанТамаш ШуйокПетер СийяртоFacebook
 
 
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