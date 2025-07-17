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"Где она находится?" Орбан сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 17.07.2025
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12:42 17.07.2025 (обновлено: 15:09 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/orban-2029670446.html
"Где она находится?" Орбан сделал неожиданное заявление об Украине
"Где она находится?" Орбан сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 17.07.2025
"Где она находится?" Орбан сделал неожиданное заявление об Украине
Европа точно не знает, где заканчиваются границы Украины и что в целом представляет собой эта страна, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:42:00+03:00
2025-07-17T15:09:00+03:00
в мире
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виктор орбан
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа точно не знает, где заканчиваются границы Украины и что в целом представляет собой эта страна, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится", — написал он.Кроме того, Орбан призвал к немедленному прекращению огня и завершению боевых действий, отметив, что после наступления мира Запад сможет заключать долгосрочные соглашения с Россией.Венгерский политик во вторник заявил, что убийство украинскими военкомами закарпатского венгра иллюстрирует царящее на Украине беззаконие и доказывает, что она не может вступить в Евросоюз.Газета Magyar Nemzet на прошлой неделе со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029653289.html
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в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
"Где она находится?" Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

Орбан призвал точно определить, что такое Украина

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа точно не знает, где заканчиваются границы Украины и что в целом представляет собой эта страна, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«
"Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится", — написал он.
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Кроме того, Орбан призвал к немедленному прекращению огня и завершению боевых действий, отметив, что после наступления мира Запад сможет заключать долгосрочные соглашения с Россией.
Венгерский политик во вторник заявил, что убийство украинскими военкомами закарпатского венгра иллюстрирует царящее на Украине беззаконие и доказывает, что она не может вступить в Евросоюз.
Газета Magyar Nemzet на прошлой неделе со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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