https://ria.ru/20250717/orban-2029670446.html

"Где она находится?" Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

"Где она находится?" Орбан сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 17.07.2025

"Где она находится?" Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

Европа точно не знает, где заканчиваются границы Украины и что в целом представляет собой эта страна, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:42:00+03:00

2025-07-17T12:42:00+03:00

2025-07-17T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа точно не знает, где заканчиваются границы Украины и что в целом представляет собой эта страна, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится", — написал он.Кроме того, Орбан призвал к немедленному прекращению огня и завершению боевых действий, отметив, что после наступления мира Запад сможет заключать долгосрочные соглашения с Россией.Венгерский политик во вторник заявил, что убийство украинскими военкомами закарпатского венгра иллюстрирует царящее на Украине беззаконие и доказывает, что она не может вступить в Евросоюз.Газета Magyar Nemzet на прошлой неделе со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029653289.html

https://ria.ru/20250717/unichtozhenie-2029649286.html

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в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, вооруженные силы украины