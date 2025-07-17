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Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю - РИА Новости, 17.07.2025
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10:49 17.07.2025 (обновлено: 13:39 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/opros-2029636980.html
Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю
Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю - РИА Новости, 17.07.2025
Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю
Более трети россиян (40%) не видят преимуществ в использовании цифрового рубля в сравнении с наличными или безналичными деньгами, следует из результатов опроса... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:49:00+03:00
2025-07-17T13:39:00+03:00
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более трети россиян (40%) не видят преимуществ в использовании цифрового рубля в сравнении с наличными или безналичными деньгами, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом, по результатам опроса, лишь 9% опрошенных точно бы хотели воспользоваться цифровым рублем, а 27% скорее не хотели бы попробовать. Среди тех, кто видит преимущества в использовании цифрового рубля, 10% назвали положительным аспектом этой технологии безопасность и защиту от мошенников.Согласно данным ВЦИОМ, термин "новые деньги" вызывает у 30% граждан РФ ассоциацию с виртуальными деньгами, а у 27% опрошенных - с криптовалютой. В то же время почти половина респондентов (45%) имеют лишь общее представление о цифровом рублей, в свою очередь 43% слышали этот термин, не не совсем понимают, что он значит.Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проведен 5 июля среди 1662 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
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Новости
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю

ВЦИОМ: 40% россиян не видят преимуществ в использовании цифрового рубля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цифровой рубль . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более трети россиян (40%) не видят преимуществ в использовании цифрового рубля в сравнении с наличными или безналичными деньгами, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом, по результатам опроса, лишь 9% опрошенных точно бы хотели воспользоваться цифровым рублем, а 27% скорее не хотели бы попробовать. Среди тех, кто видит преимущества в использовании цифрового рубля, 10% назвали положительным аспектом этой технологии безопасность и защиту от мошенников.
Согласно данным ВЦИОМ, термин "новые деньги" вызывает у 30% граждан РФ ассоциацию с виртуальными деньгами, а у 27% опрошенных - с криптовалютой. В то же время почти половина респондентов (45%) имеют лишь общее представление о цифровом рублей, в свою очередь 43% слышали этот термин, не не совсем понимают, что он значит.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проведен 5 июля среди 1662 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля
2 июля, 17:27
 
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