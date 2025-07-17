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Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю
Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю - РИА Новости, 17.07.2025
Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю
Более трети россиян (40%) не видят преимуществ в использовании цифрового рубля в сравнении с наличными или безналичными деньгами, следует из результатов опроса... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:49:00+03:00
2025-07-17T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более трети россиян (40%) не видят преимуществ в использовании цифрового рубля в сравнении с наличными или безналичными деньгами, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом, по результатам опроса, лишь 9% опрошенных точно бы хотели воспользоваться цифровым рублем, а 27% скорее не хотели бы попробовать. Среди тех, кто видит преимущества в использовании цифрового рубля, 10% назвали положительным аспектом этой технологии безопасность и защиту от мошенников.Согласно данным ВЦИОМ, термин "новые деньги" вызывает у 30% граждан РФ ассоциацию с виртуальными деньгами, а у 27% опрошенных - с криптовалютой. В то же время почти половина респондентов (45%) имеют лишь общее представление о цифровом рублей, в свою очередь 43% слышали этот термин, не не совсем понимают, что он значит.Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проведен 5 июля среди 1662 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
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общество, россия, вциом
Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю
ВЦИОМ: 40% россиян не видят преимуществ в использовании цифрового рубля
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более трети россиян (40%) не видят преимуществ в использовании цифрового рубля в сравнении с наличными или безналичными деньгами, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом, по результатам опроса, лишь 9% опрошенных точно бы хотели воспользоваться цифровым рублем, а 27% скорее не хотели бы попробовать. Среди тех, кто видит преимущества в использовании цифрового рубля, 10% назвали положительным аспектом этой технологии безопасность и защиту от мошенников.
Согласно данным ВЦИОМ
, термин "новые деньги" вызывает у 30% граждан РФ
ассоциацию с виртуальными деньгами, а у 27% опрошенных - с криптовалютой. В то же время почти половина респондентов (45%) имеют лишь общее представление о цифровом рублей, в свою очередь 43% слышали этот термин, не не совсем понимают, что он значит.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проведен 5 июля среди 1662 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.