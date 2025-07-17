https://ria.ru/20250717/olgin-2029500198.html

Хуан Ольгин: в отношениях Эквадора с Россией нет проблемных тем

Хуан Ольгин: в отношениях Эквадора с Россией нет проблемных тем - РИА Новости, 17.07.2025

Хуан Ольгин: в отношениях Эквадора с Россией нет проблемных тем

Проблемных тем и нерешаемых вопросов в отношениях с Москвой нет, считает посол Эквадора в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. Он рассказал, какого курса по... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:00:00+03:00

2025-07-17T09:00:00+03:00

2025-07-17T09:00:00+03:00

россия

эквадор

международные отношения

интервью

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Проблемных тем и нерешаемых вопросов в отношениях с Москвой нет, считает посол Эквадора в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. Он рассказал, какого курса по отношению к РФ придерживается избранный на второй срок президент страны Даниэль Нобоа, назвал самые многообещающие сферы российско-эквадорского сотрудничества и оценил риск нового прекращения поставок бананов в Россию в интервью РИА Новости в свете 80-летия дипломатических отношений между странами.– Господин посол, в каком состоянии сегодня находятся отношения России и Эквадора? Как бы вы оценили их в свете недавней годовщины, которую мы отметили в июне?– Отношения очень крепкие. Мы действительно только что отмечали эту годовщину, и министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд обменялась посланиями с главой МИД России Сергеем Лавровым, поздравляя с 80-летием дипломатических отношений.– С эквадорской точки зрения, есть ли в отношениях стран проблемные вопросы?– Нет. Напротив, думаю, что мы строим весьма позитивные отношения. Были моменты, когда требовался диалог для решения неудобств, не проблем. Это нормально. В любых отношениях бывает нужно прояснить некоторые аспекты. Не сказал бы, что у нас в какой-то сфере есть вопрос, который не подлежит обсуждению и переговорам.Кроме того, в октябре пройдет шестое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2019 года. Это показывает, как наши двусторонние отношения с Россией продвинулись.– Какие сферы в наших отношениях вам кажутся самыми многообещающими для дальнейшего развития?– Связи в торговле очень прочны. Россия – наш четвертый по значимости торговый партнер во всем мире, а Эквадор – третий для России в Латинской Америке. Думаю, что у нас еще много пространства для роста. Тем более что глава центробанка Эквадора Гильермо Авельян ожидает рост эквадорской экономики более чем на 2,8% в этом году. По его словам, уже проявились факторы, способствующие экономическому восстановлению, включая улучшение ситуации с безопасностью и подписание новых торговых соглашений.Но есть и другие области. Одна из них, на которой я сделал большой упор, это академическая сфера и культурный обмен. У нас есть программа обучения эквадорцев русскому языку на десять тысяч мест, и мы надеемся, что постепенно распределим все. Это очень важно, ведь учить русскому языку – означает и знакомить с культурой страны. Также мы близки к подписанию соглашения между РУДН и эквадорским университетом, чтобы обеспечить отправку российских студентов в Эквадор в рамках студенческого обмена.Что касается вопросов культуры, Эквадор – одна из самых активных стран-участниц фестиваля культуры Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве. В прошлом году у нас было самое обширное присутствие, и в этом году мы надеемся его повторить. Нас это радует, поскольку мы создаем новые пространства для диалога между странами.– Вы упомянули, что эквадорский университет может начать принимать российских студентов. О каком университете идет речь?– Сейчас идет работа с Технологическим университетом Экиноксиаль. Его ректор учился в России, так что связь уже есть.– Ожидается ли, что переизбранный недавно на второй срок президент Даниэль Нобоа продолжит нынешнюю эквадорскую политику по отношению к России?– Политика Эквадора по отношению к России всегда была конструктивной. Корнями президент Нобоа близок к бизнесу по экспорту бананов. Его дед Луис Нобоа Наранхо в 1960-е был одним из первых предпринимателей, поставивших эквадорские бананы в Россию. Он создал очень большую компанию. С тех пор у бананов из Эквадора очень значимое присутствие на российском рынке. Так что у президента есть историческая близость с Россией, и он всегда продвигал открытие торговли и диалога. Его желание – развивать эти отношения всегда и во всех сферах.– Говоря об этой теме, могли бы вы уточнить, как прошла весной инспекция Россельхознадзора, затронувшая различные компании, производящие бананы в Эквадоре?– Визит прошел очень позитивно. Они посетили разные фирмы и пронаблюдали все процедуры, которые составляют экспорт бананов, в том числе сбор урожая, обработку и упаковывание. Очень важная часть – производство бананов специально для России. Инспекторы побывали и на этих плантациях, увидели весь процесс. Очевидно, у них были свои наблюдения, что нормально. На базе этого мы и работаем, чтобы подправить то, что нужно.– Есть ли основания полагать, что поставки бананов в Россию могут прерваться, как это было в прошлом году?– Нет. В прошлом году была конъюнктурная ситуация, которую, к счастью, преодолели. Приостановка, затронувшая пять компаний, продлилась 12 дней, не более того. И после этого, согласно статистике, мы сохранили долю в 98% на российском рынке бананов. Вот если россияне станут есть меньше бананов, это действительно повлияет на наши поставки (смеется). Надеюсь, такого не произойдет.– Запланированы какие-то совместные проекты Эквадора и России на этот новый срок президента Нобоа?– Над одним мы сейчас мы работаем с министерством производства Эквадора и Россельхознадзором. Речь идет о создании механизмов для сокращения фитосанитарных процессов при экспорте. Возможно, заседание межправительственной комиссии в октябре станет импульсом для торговли и создания новых проектов. Хотя, когда все работает хорошо, можно не создавать новые проекты, а укреплять и расширять то, что есть. В упомянутых сферах торговли и образования очень сильные связи. Мы им уделяем много внимания, что позволяет отношениям во всех областях становится все обширнее, а России – продолжать видеть в Эквадоре дружественную страну.

https://ria.ru/20250417/ekvador-2011858002.html

https://ria.ru/20250711/memorial-2028487451.html

https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025505473.html

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россия, эквадор, международные отношения, интервью