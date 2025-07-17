НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области
Донахью: у НАТО есть план по подавлению обороны РФ в Калининградской области
© Фото : U.S. Army / Elena BaladelliТанки стран-членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран-членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками альянса Кристофер Донахью.
"Если вы посмотрите на Калининградскую область, <…> она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли <…> быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали", — сказал он, выступая на конференции в Германии.
По словам генерала, план "линии сдерживания на восточном фланге" предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в НАТО.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.