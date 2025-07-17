https://ria.ru/20250717/oborona-2029712544.html

НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области

НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области - РИА Новости, 17.07.2025

НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области

НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:09:00+03:00

2025-07-17T15:09:00+03:00

2025-07-17T16:01:00+03:00

россия

в мире

европа

калининградская область

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029719881_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1ed7fcef65fa517b9aeeb4ec02a405e5.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками альянса Кристофер Донахью. "Если вы посмотрите на Калининградскую область, <…> она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли <…> быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали", — сказал он, выступая на конференции в Германии.По словам генерала, план "линии сдерживания на восточном фланге" предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в НАТО. В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html

https://ria.ru/20250717/voennyy-2029622936.html

россия

европа

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, европа, калининградская область, нато