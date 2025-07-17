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НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области - РИА Новости, 17.07.2025
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15:09 17.07.2025 (обновлено: 16:01 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/oborona-2029712544.html
НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области
НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области - РИА Новости, 17.07.2025
НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области
НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:09:00+03:00
2025-07-17T16:01:00+03:00
россия
в мире
европа
калининградская область
нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками альянса Кристофер Донахью. "Если вы посмотрите на Калининградскую область, &lt;…&gt; она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли &lt;…&gt; быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали", — сказал он, выступая на конференции в Германии.По словам генерала, план "линии сдерживания на восточном фланге" предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в НАТО. В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html
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россия, в мире, европа, калининградская область, нато
Россия, В мире, Европа, Калининградская область, НАТО
НАТО заявила о плане по подавлению обороны в Калининградской области

Донахью: у НАТО есть план по подавлению обороны РФ в Калининградской области

© Фото : U.S. Army / Elena BaladelliТанки стран-членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
Танки стран-членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран-членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками альянса Кристофер Донахью.
"Если вы посмотрите на Калининградскую область, <…> она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли <…> быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали", — сказал он, выступая на конференции в Германии.
Алексис Гринкевич - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем
14:35
По словам генерала, план "линии сдерживания на восточном фланге" предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в НАТО.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Бельгия направит в Литву военных для укрепления восточного фланга НАТО
09:26
 
РоссияВ миреЕвропаКалининградская областьНАТО
 
 
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