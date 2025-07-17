https://ria.ru/20250717/obama-2029594298.html

Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе

Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе - РИА Новости, 17.07.2025

Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель шутливо прокомментировали слухи о разводе, вместе появившись в эфире подкаста ведущего Крейга Робинсона. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель шутливо прокомментировали слухи о разводе, вместе появившись в эфире подкаста ведущего Крейга Робинсона. Барак и Мишель Обама заключили брак в 1992 году. "Знаю, потому что когда мы (появляемся на публике - ред.) порознь, люди думают, что мы развелись", - ответила Мишель на комментарий Робинсона о том, что ему приятно видеть пару вместе. Экс-президент отшутился о том, что супруга "приняла его обратно, но какое-то время все было на грани". Мишель также добавила, что ни разу в жизни не задумывалась о разводе с супругом. Слухи о разводе Барака и Мишель Обамы регулярно появляются в американских СМИ, но не имеют официального подтверждения. Предположения о разводе подогреваются раздельным появлением Барака и Мишель на различных публичных мероприятиях с 2024 года.

https://ria.ru/20250225/mishel-2001331119.html

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, мишель обама, барак обама