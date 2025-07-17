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Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе - РИА Новости, 17.07.2025
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01:57 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/obama-2029594298.html
Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе
Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе - РИА Новости, 17.07.2025
Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе
Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель шутливо прокомментировали слухи о разводе, вместе появившись в эфире подкаста ведущего Крейга Робинсона. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:57:00+03:00
2025-07-17T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель шутливо прокомментировали слухи о разводе, вместе появившись в эфире подкаста ведущего Крейга Робинсона. Барак и Мишель Обама заключили брак в 1992 году. "Знаю, потому что когда мы (появляемся на публике - ред.) порознь, люди думают, что мы развелись", - ответила Мишель на комментарий Робинсона о том, что ему приятно видеть пару вместе. Экс-президент отшутился о том, что супруга "приняла его обратно, но какое-то время все было на грани". Мишель также добавила, что ни разу в жизни не задумывалась о разводе с супругом. Слухи о разводе Барака и Мишель Обамы регулярно появляются в американских СМИ, но не имеют официального подтверждения. Предположения о разводе подогреваются раздельным появлением Барака и Мишель на различных публичных мероприятиях с 2024 года.
https://ria.ru/20250225/mishel-2001331119.html
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в мире, сша, мишель обама, барак обама
В мире, США, Мишель Обама, Барак Обама
Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе

Барак Обама и Мишель шутливо прокомментировали слухи о разводе

© AP Photo / Pool-Shannon StapletonМишель Обама обнимает своего мужа Барака Обаму
Мишель Обама обнимает своего мужа Барака Обаму - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Pool-Shannon Stapleton
Мишель Обама обнимает своего мужа Барака Обаму. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель шутливо прокомментировали слухи о разводе, вместе появившись в эфире подкаста ведущего Крейга Робинсона.
Барак и Мишель Обама заключили брак в 1992 году.
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"Знаю, потому что когда мы (появляемся на публике - ред.) порознь, люди думают, что мы развелись", - ответила Мишель на комментарий Робинсона о том, что ему приятно видеть пару вместе.
Экс-президент отшутился о том, что супруга "приняла его обратно, но какое-то время все было на грани".
Мишель также добавила, что ни разу в жизни не задумывалась о разводе с супругом.
Слухи о разводе Барака и Мишель Обамы регулярно появляются в американских СМИ, но не имеют официального подтверждения. Предположения о разводе подогреваются раздельным появлением Барака и Мишель на различных публичных мероприятиях с 2024 года.
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