В Индии прокомментировали угрозы НАТО о введении вторичных санкций
Джайсвал: Индия предостерегает НАТО от двойных стандартов в вопросе нефти
Добыча нефти. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл - РИА Новости. Индия закупает нефть на мировых рынках, в том числе в России, руководствуясь обеспечением энергетических потребностей своего населения, и хотела бы особо предостеречь от любых двойных стандартов в этом вопросе, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте.
"Мы ознакомились с докладами на эту тему и внимательно следим за развитием событий. Позвольте мне повторить, что обеспечение энергетических потребностей нашего населения, по понятным причинам, является для нас важнейшим приоритетом. В этом стремлении мы руководствуемся тем, что предлагается на рынках, а также сложившейся глобальной ситуацией. Мы хотели бы особо предостеречь от любых двойных стандартов в этом вопросе", - заявил индийский дипломат на брифинге в четверг.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках. Ранее на этой неделе издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Также отмечается, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.