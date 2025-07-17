https://ria.ru/20250717/neft-2029718692.html

В Индии прокомментировали угрозы НАТО о введении вторичных санкций

В Индии прокомментировали угрозы НАТО о введении вторичных санкций - РИА Новости, 17.07.2025

В Индии прокомментировали угрозы НАТО о введении вторичных санкций

Индия закупает нефть на мировых рынках, в том числе в России, руководствуясь обеспечением энергетических потребностей своего населения, и хотела бы особо... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:48:00+03:00

2025-07-17T15:48:00+03:00

2025-07-17T15:48:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл - РИА Новости. Индия закупает нефть на мировых рынках, в том числе в России, руководствуясь обеспечением энергетических потребностей своего населения, и хотела бы особо предостеречь от любых двойных стандартов в этом вопросе, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте. "Мы ознакомились с докладами на эту тему и внимательно следим за развитием событий. Позвольте мне повторить, что обеспечение энергетических потребностей нашего населения, по понятным причинам, является для нас важнейшим приоритетом. В этом стремлении мы руководствуемся тем, что предлагается на рынках, а также сложившейся глобальной ситуацией. Мы хотели бы особо предостеречь от любых двойных стандартов в этом вопросе", - заявил индийский дипломат на брифинге в четверг. Рютте в среду заявил, что такие страны, как Индия, Китай и Бразилия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках. Ранее на этой неделе издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Также отмечается, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250717/evrosoyuz-2029605073.html

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