Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам
Финалистов программ "РФ – страна возможностей" будут привлекать к нацпроектам
Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Финалистов проектов и программ АНО "Россия – страна возможностей" будут привлекать к реализации новых национальных проектов, соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 27 мая. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" обеспечить привлечение финалистов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", к участию в мероприятиях, предусмотренных национальными проектами, которые разработаны в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября, а затем – ежегодно.
Путин пожелал российским семьям счастья
27 мая, 15:33