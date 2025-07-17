https://ria.ru/20250717/natsproekty-2029790524.html

Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам

Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам - РИА Новости, 17.07.2025

Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам

Финалистов проектов и программ АНО "Россия – страна возможностей" будут привлекать к реализации новых национальных проектов, соответствующее поручение... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:09:00+03:00

2025-07-17T20:09:00+03:00

2025-07-17T20:09:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790827047_0:108:3431:2038_1920x0_80_0_0_16f7fd30e27a8ea92053d2f7c7341ab9.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Финалистов проектов и программ АНО "Россия – страна возможностей" будут привлекать к реализации новых национальных проектов, соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 27 мая. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" обеспечить привлечение финалистов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", к участию в мероприятиях, предусмотренных национальными проектами, которые разработаны в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября, а затем – ежегодно.

https://ria.ru/20250527/putin-2019356645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин