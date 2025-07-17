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Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам - РИА Новости, 17.07.2025
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20:09 17.07.2025
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Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам
Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам - РИА Новости, 17.07.2025
Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам
Финалистов проектов и программ АНО "Россия – страна возможностей" будут привлекать к реализации новых национальных проектов, соответствующее поручение... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:09:00+03:00
2025-07-17T20:09:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Финалистов проектов и программ АНО "Россия – страна возможностей" будут привлекать к реализации новых национальных проектов, соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 27 мая. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" обеспечить привлечение финалистов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", к участию в мероприятиях, предусмотренных национальными проектами, которые разработаны в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября, а затем – ежегодно.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Участников программ "Россия – страна возможностей" привлекут к нацпроектам

Финалистов программ "РФ – страна возможностей" будут привлекать к нацпроектам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСуперфинал конкурса управленцев "Лидеры России"
Суперфинал конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Финалистов проектов и программ АНО "Россия – страна возможностей" будут привлекать к реализации новых национальных проектов, соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 27 мая. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" обеспечить привлечение финалистов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", к участию в мероприятиях, предусмотренных национальными проектами, которые разработаны в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября, а затем – ежегодно.
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