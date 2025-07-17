НАТО определила Россию в качестве противника, заявили в Приднестровье
Глава МИД ПМР Игнатьев: НАТО определила Россию в качестве противника
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Приднестровье учитывает, что НАТО определила себе в качестве противника Россию, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Служба внешней разведки России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. В ведомстве также добавили, что президент Молдавии Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны в случае победы партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдавии в конце сентября.
"НАТО – это военный альянс, который на доктринальном уровне определил себе в качестве противников Российскую Федерацию. Это четко надо понимать. НАТО вовлечена в те или иные конфликты, в конфронтацию и так далее", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР напомнил, что в итоговой декларации саммита НАТО в Гааге пропало требование вывести российских военных из Приднестровья. По его словам, такими методами можно дезориентировать противника, ввести его в заблуждение или ввести его в состояние самоуспокоенности.
"В реальности все не так. И геополитическое противостояние развивается. Я думаю, что мы наблюдаем, еще не все конфликты, которые возможны. Зон для конфликтов, к сожалению, гораздо больше, чем зон для мирных процессов", - отметил Игнатьев.
Ранее депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.