https://ria.ru/20250717/nato-2029814274.html

НАТО определила Россию в качестве противника, заявили в Приднестровье

НАТО определила Россию в качестве противника, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 17.07.2025

НАТО определила Россию в качестве противника, заявили в Приднестровье

Приднестровье учитывает, что НАТО определила себе в качестве противника Россию, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:24:00+03:00

2025-07-17T22:24:00+03:00

2025-07-17T22:24:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Приднестровье учитывает, что НАТО определила себе в качестве противника Россию, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Служба внешней разведки России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. В ведомстве также добавили, что президент Молдавии Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны в случае победы партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдавии в конце сентября. "НАТО – это военный альянс, который на доктринальном уровне определил себе в качестве противников Российскую Федерацию. Это четко надо понимать. НАТО вовлечена в те или иные конфликты, в конфронтацию и так далее", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР напомнил, что в итоговой декларации саммита НАТО в Гааге пропало требование вывести российских военных из Приднестровья. По его словам, такими методами можно дезориентировать противника, ввести его в заблуждение или ввести его в состояние самоуспокоенности. "В реальности все не так. И геополитическое противостояние развивается. Я думаю, что мы наблюдаем, еще не все конфликты, которые возможны. Зон для конфликтов, к сожалению, гораздо больше, чем зон для мирных процессов", - отметил Игнатьев. Ранее депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html

https://ria.ru/20250716/pridnestrove-2029499965.html

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в мире, молдавия, россия, румыния, виталий игнатьев, майя санду, нато