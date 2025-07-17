Эксперт назвал договор Британии и ФРГ попыткой переформатировать НАТО
Ковалев: договор ФРГ и Британии является попыткой переформатировать НАТО
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подписание договора о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Германией и Великобританией является переформатированием отношений внутри Североатлантического альянса, выразил мнение в беседе с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
Ранее в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.
"Обе страны - члены НАТО, и их взаимодействие развивалось в рамках блока, но всё-таки ключевую роль в обеспечении безопасности Европы по-прежнему играют США. Сколько бы европейцы ни пытались создать альтернативу НАТО - ничего не получалось. Поэтому налаживание военно-технического сотрудничества между крупнейшими странами Европы... это их попытки усилить роль в обеспечении безопасности Европы. Я бы сказал, что это переформатирование отношений внутри НАТО", - сказал Ковалев.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов выразил мнение, что заключение данного соглашения - это возможность для правительства Мерца показать, что у Германии есть традиционные партнеры, которые поддерживают нынешний внешнеполитический курс ФРГ. По словам собеседника агентства, данный курс вызывает много вопросов как в самой Германии, так и за ее пределами.
"Великобритания здесь является прекрасным примером для Мерца, показывающим, что он на правильном пути", - отметил он.
Соколов, говоря о возможности расширения данного соглашения и подключения к нему других Европы стран, подчеркнул, что этот вопрос остается открытым с точки зрения конкретных юридических обязательств.
"То, что сейчас удалось заключить вот такое соглашение с немецкой стороной, само по себе не означает возможности его масштабирования на другие государства", - заключил он.