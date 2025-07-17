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Эстония прекращает участие в операции в Ираке, сообщила ERR - РИА Новости, 17.07.2025
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15:44 17.07.2025 (обновлено: 18:19 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/nato-2029718190.html
Эстония прекращает участие в операции в Ираке, сообщила ERR
Эстония прекращает участие в операции в Ираке, сообщила ERR - РИА Новости, 17.07.2025
Эстония прекращает участие в операции в Ираке, сообщила ERR
Эстония в сентябре прекращает участие в военной операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке на фоне "стабильности ситуации" в стране, сообщает РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:44:00+03:00
2025-07-17T18:19:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эстония в сентябре прекращает участие в военной операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке на фоне "стабильности ситуации" в стране, сообщает телерадиокомпания ERR. "Операция "Непоколебимая решимость" в настоящее время является крупнейшей военной миссией Эстонии за рубежом. В ней, в соответствии с мандатом парламента, участвуют до 110 военнослужащих Сил обороны Эстонии. В сентябре Эстония прекращает участие в операции", - отмечает ERR на своем сайте, добавляя, что Эстония продолжит участвовать в учебной миссии НАТО в Ираке. По словам эстонского министра обороны Ханно Певкура, ситуация в Ираке "остается стабильной", что позволяет Таллину завершить участие в операции и в следующем году сосредоточиться на укреплении обороноспособности Эстонии. Эстонские военные находятся в Ираке с апреля 2023 года - там присутствуют военные советники, пехотная рота и подразделения поддержки, напоминает ERR. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250706/estonija-2027478724.html
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в мире, эстония, ирак, сша, ханно певкур, нато, исламское государство*, оон
В мире, Эстония, Ирак, США, Ханно Певкур, НАТО, Исламское государство*, ООН
Эстония прекращает участие в операции в Ираке, сообщила ERR

ERR: Эстония прекращает участие в операции "Непоколебимая решимость" в Ираке

© AP Photo / John MooreЭстонские военнослужащие и американский солдат в Ираке
Эстонские военнослужащие и американский солдат в Ираке - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / John Moore
Эстонские военнослужащие и американский солдат в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эстония в сентябре прекращает участие в военной операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке на фоне "стабильности ситуации" в стране, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Операция "Непоколебимая решимость" в настоящее время является крупнейшей военной миссией Эстонии за рубежом. В ней, в соответствии с мандатом парламента, участвуют до 110 военнослужащих Сил обороны Эстонии. В сентябре Эстония прекращает участие в операции", - отмечает ERR на своем сайте, добавляя, что Эстония продолжит участвовать в учебной миссии НАТО в Ираке.
По словам эстонского министра обороны Ханно Певкура, ситуация в Ираке "остается стабильной", что позволяет Таллину завершить участие в операции и в следующем году сосредоточиться на укреплении обороноспособности Эстонии.
Эстонские военные находятся в Ираке с апреля 2023 года - там присутствуют военные советники, пехотная рота и подразделения поддержки, напоминает ERR.
В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреЭстонияИракСШАХанно ПевкурНАТОИсламское государство*ООН
 
 
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