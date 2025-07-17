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Эстония прекращает участие в операции в Ираке, сообщила ERR

Эстония прекращает участие в операции в Ираке, сообщила ERR - РИА Новости, 17.07.2025

Эстония прекращает участие в операции в Ираке, сообщила ERR

Эстония в сентябре прекращает участие в военной операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке на фоне "стабильности ситуации" в стране, сообщает РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:44:00+03:00

2025-07-17T15:44:00+03:00

2025-07-17T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эстония в сентябре прекращает участие в военной операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке на фоне "стабильности ситуации" в стране, сообщает телерадиокомпания ERR. "Операция "Непоколебимая решимость" в настоящее время является крупнейшей военной миссией Эстонии за рубежом. В ней, в соответствии с мандатом парламента, участвуют до 110 военнослужащих Сил обороны Эстонии. В сентябре Эстония прекращает участие в операции", - отмечает ERR на своем сайте, добавляя, что Эстония продолжит участвовать в учебной миссии НАТО в Ираке. По словам эстонского министра обороны Ханно Певкура, ситуация в Ираке "остается стабильной", что позволяет Таллину завершить участие в операции и в следующем году сосредоточиться на укреплении обороноспособности Эстонии. Эстонские военные находятся в Ираке с апреля 2023 года - там присутствуют военные советники, пехотная рота и подразделения поддержки, напоминает ERR. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250706/estonija-2027478724.html

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в мире, эстония, ирак, сша, ханно певкур, нато, исламское государство*, оон