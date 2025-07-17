https://ria.ru/20250717/nalogi-2029678749.html

Госдума ввела внесудебное взыскание с граждан налоговых долгов

Госдума ввела внесудебное взыскание с граждан налоговых долгов - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума ввела внесудебное взыскание с граждан налоговых долгов

Госдума приняла закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам, и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:02:00+03:00

2025-07-17T13:02:00+03:00

2025-07-17T13:05:00+03:00

никита чаплин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам, и штрафам при отсутствии спора с налоговыми органами. Документ вводит внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), в случае отсутствия спора с налоговым органом. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности. На то, чтобы принять решение о взыскании задолженности и направить его гражданину, у налоговиков будет шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги", а если это невозможно, то по почте заказным письмом. При этом физлицо в любой момент до взыскания сможет оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу. Взыскание будет производиться поэтапно: сначала за счет денежных средств на счетах, электронных кошельков и цифровых рублей, затем - наличных средств и имущества, за исключением предметов повседневного пользования, рассказал журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, принятый закон - важный шаг в оптимизации налогового администрирования и часть системной работы по созданию удобной и эффективной налоговой системы, отвечающей современным вызовам. Его реализация позволит сократить бюрократическую нагрузку на суды и ускорить процесс погашения задолженностей, при этом гарантируя защиту прав граждан, добавил Чаплин. Он напомнил, что внесудебный порядок взыскания уже доказал свою эффективность в работе с юрлицами и ИП, и его расширение на физлиц - логичное развитие системы. Ключевое условие - отсутствие спора о сумме долга. Если налогоплательщик не согласен с расчетами, он всегда может оспорить их до взыскания. Это баланс между интересами бюджета и защитой граждан, считает депутат. Особое внимание, по его словам, уделено прозрачности: уведомления будут направляться через цифровые сервисы, что минимизирует риски их неполучения. А поэтапный порядок взыскания "обеспечит справедливость, исключая изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни", подчеркнул парламентарий. Этот механизм не только повысит собираемость налогов, но и снизит издержки государства на судебные процессы, что в конечном итоге положительно скажется на экономике, резюмировал он. Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.Госдума также приняла закон, вносящий сопутствующие изменения в Кодекс административного судопроизводства. Он исключает из компетенции мировых судей рассмотрение заявлений о выдаче судебных приказов по требованиям о взыскании налоговой задолженности, для которых устанавливается внесудебный порядок их рассмотрения. Закон вступает в силу также с 1 ноября 2025 года, а поданные до этой даты заявления будут рассматриваться по правилам, действовавшим на день их подачи.

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029660143.html

https://ria.ru/20250717/zhkkh-2029599727.html

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никита чаплин, госдума рф, общество