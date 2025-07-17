https://ria.ru/20250717/moskva-2029645099.html

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в четверг

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в четверг - РИА Новости, 17.07.2025

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в четверг

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, грозе и усилении ветра до 15 метров секунду в четверг. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:21:00+03:00

2025-07-17T11:21:00+03:00

2025-07-17T11:21:00+03:00

общество

москва

россия

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, грозе и усилении ветра до 15 метров секунду в четверг. "По прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21.00 в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Также на сайте столичного главка МЧС России спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 11 часов до 21 часа 17 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

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общество, москва, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)