https://ria.ru/20250717/moskva-2029645099.html
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в четверг
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в четверг - РИА Новости, 17.07.2025
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в четверг
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, грозе и усилении ветра до 15 метров секунду в четверг. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:21:00+03:00
2025-07-17T11:21:00+03:00
2025-07-17T11:21:00+03:00
общество
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гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, грозе и усилении ветра до 15 метров секунду в четверг. "По прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21.00 в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Также на сайте столичного главка МЧС России спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 11 часов до 21 часа 17 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250713/pogoda-2028905599.html
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общество, москва, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в четверг
В Москве в четверг ожидается гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду