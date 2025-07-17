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Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей - РИА Новости, 17.07.2025
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10:55 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/moskva-2029638257.html
Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей
Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей - РИА Новости, 17.07.2025
Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей
Мошенники в Москве обманули чету пенсионеров, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них более 5 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:55:00+03:00
2025-07-17T10:55:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Мошенники в Москве обманули чету пенсионеров, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них более 5 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура. "Новая "маска" телефонных мошенников - теперь они представляются службой защиты прав потребителей. Именно из этой "службы" позвонил 78-летнему москвичу "ведущий сотрудник". Некий мужчина, представившийся Алексеем Федоровичем, сообщил, что деньги пенсионера похищены, но можно их вернуть, для этого необходимо выполнять все указания, придумать кодовое слово для дальнейшего общения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, аферист придумал легенду, что сейчас на счета мужчины поступят деньги в качестве компенсации, их необходимо снять и передать курьерам. Несколько раз мужчина вместе с супругой ходили в банки, снимали наличные деньги, а после передавали их криминальным посыльным, которые называли кодовое слово, придуманное пенсионером. Ущерб превысил 5 миллионов рублей. "Кодовое слово" - верный признак мошенничества. Как только по телефону просят передать сбережения курьеру - прекратите общение, положите трубку. Остались сомнения - самостоятельно проверьте информацию, позвонив в тот орган или организацию, из которых якобы поступил звонок", - предупреждает прокуратура.
https://ria.ru/20250716/moshenniki-2029362795.html
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происшествия, москва, единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Москва, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей

Аферисты в Москве обманули пенсионеров под видом службы защиты прав потребителей

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Мошенники в Москве обманули чету пенсионеров, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них более 5 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура.
"Новая "маска" телефонных мошенников - теперь они представляются службой защиты прав потребителей. Именно из этой "службы" позвонил 78-летнему москвичу "ведущий сотрудник". Некий мужчина, представившийся Алексеем Федоровичем, сообщил, что деньги пенсионера похищены, но можно их вернуть, для этого необходимо выполнять все указания, придумать кодовое слово для дальнейшего общения", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, аферист придумал легенду, что сейчас на счета мужчины поступят деньги в качестве компенсации, их необходимо снять и передать курьерам. Несколько раз мужчина вместе с супругой ходили в банки, снимали наличные деньги, а после передавали их криминальным посыльным, которые называли кодовое слово, придуманное пенсионером. Ущерб превысил 5 миллионов рублей.
"Кодовое слово" - верный признак мошенничества. Как только по телефону просят передать сбережения курьеру - прекратите общение, положите трубку. Остались сомнения - самостоятельно проверьте информацию, позвонив в тот орган или организацию, из которых якобы поступил звонок", - предупреждает прокуратура.
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