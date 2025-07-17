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Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 17.07.2025

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:50:00+03:00

2025-07-17T02:50:00+03:00

2025-07-17T03:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее ночью он рассказал о двух сбитых БПЛА, направлявшихся в сторону города."ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в публикации.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, безопасность