Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее ночью он рассказал о двух сбитых БПЛА, направлявшихся в сторону города.
"ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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