https://ria.ru/20250717/moskva-2029596361.html

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 17.07.2025

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:29:00+03:00

2025-07-17T02:29:00+03:00

2025-07-17T02:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, безопасность