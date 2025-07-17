https://ria.ru/20250717/moskva-2029596361.html
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 17.07.2025
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:29:00+03:00
2025-07-17T02:29:00+03:00
2025-07-17T02:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву