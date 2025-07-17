https://ria.ru/20250717/moskva-2029593372.html

"Россия не играет": в США испугались ответа Москвы на ультиматум Трампа

"Россия не играет": в США испугались ответа Москвы на ультиматум Трампа - РИА Новости, 17.07.2025

"Россия не играет": в США испугались ответа Москвы на ультиматум Трампа

Россия не шутит и не блефует, поэтому ее ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа может стать разрушительным, заявил американский геополитический... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:46:00+03:00

2025-07-17T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия не шутит и не блефует, поэтому ее ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа может стать разрушительным, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на Youtube."Россия просто не играет в эти игры, они говорят на языке гарантий, а не пустых угроз <…> Москве не страшны санкции, а ее союзники не поддаются на провокации. А если уж они все вместе ответят США, Трамп не справится", — сказал он.При этом аналитик усомнился в состоятельности ультиматума. Так, даже идея с закупками оружия для Украины, о которой говорил американский лидер, не получит реализацию, потому что у Европы больше нет денег, предположил Риттер."Ничего из того, что Трамп озвучил, никогда не произойдет", — добавил он.В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029590734.html

https://ria.ru/20250716/evropa-2029413746.html

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в мире, сша, европа, дональд трамп, скотт риттер, евросоюз, россия