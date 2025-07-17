https://ria.ru/20250717/moskva-2029586266.html

Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов

Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов - РИА Новости, 17.07.2025

Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов

Лидером десятого рейтинга инновационного развития регионов РФ вновь стала Москва, также в топ-3 вошли Татарстан и Нижегородская область, свидетельствуют... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:04:00+03:00

2025-07-17T00:04:00+03:00

2025-07-17T00:04:00+03:00

экономика

москва

нижегородская область

россия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидером десятого рейтинга инновационного развития регионов РФ вновь стала Москва, также в топ-3 вошли Татарстан и Нижегородская область, свидетельствуют результаты аналитического доклада Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, который есть в распоряжении РИА Новости. В десятом выпуске доклада, который подготовил Институт, проанализировано инновационное развитие российских регионов на основе комплекса рейтинговых оценок. Так, исследование основывается на системе показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, уровни инновационной и экспортной активности, качество региональной политики, поясняется в докладе. "Столица продолжает демонстрировать самый высокий уровень образовательного потенциала и цифровизации, лидирует по показателям затрат на инновации и экспорта знаний. Успех Москвы в рейтинге также обусловлен высоким уровнем организационного обеспечения научно-технической и инновационной политики на региональном уровне и активным участием в федеральных инициативах", - говорится в исследовании. Отмечается, что Москва с отрывом более чем на 20% от других регионов возглавила рейтинг по индексу "Социально-экономические условия инновационной деятельности". Так, столица демонстрирует наивысшие значения по показателям образовательного потенциала и цифровизации, затрат на инновации, экспорта знаний, организационного обеспечения и участия в федеральной научно-технической и инновационной политике. "Республика Татарстан вернулась на второе место, продвинувшись на четыре строки в индексах "Научно-технический потенциал" и "Экспортная активность". Замыкает топ-3 Нижегородская область, поднявшись на четыре позиции по индексу "Социально-экономические условия инновационной деятельности" и на одну - по индексу "Экспортная активность", - отмечается в докладе. При этом восемь регионов РФ значительно улучшили свое положение по сравнению с предыдущим рейтингом, во всех из них выросло качество научно-технической и инновационной политики. Среди них - Архангельская область, Кировская область, Марий Эл, Пермский край, Сахалинская и Вологодская области, Краснодарский край и Тамбовская область. Томская область продолжает возглавлять индекс "Научно-технический потенциал" (ИНТП), прежде всего благодаря высоким показателям кадровой обеспеченности науки, отмечается в докладе.

https://ria.ru/20250217/reyting-1999730691.html

https://ria.ru/20250714/pravitelstvo-2028961281.html

москва

нижегородская область

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, нижегородская область, россия, республика татарстан (татарстан)