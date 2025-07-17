https://ria.ru/20250717/moshenniki-2029595582.html
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян - РИА Новости, 17.07.2025
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян
Украинские мошенники пугают россиян оформлением кредита на их имя, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:20:00+03:00
2025-07-17T02:20:00+03:00
2025-07-17T02:20:00+03:00
одесса
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские мошенники пугают россиян оформлением кредита на их имя, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. Согласно инструкции, мошенники говорят потенциальной жертве о том, что якобы одобрена заявка на её данные на потребительский кредит, которую уже нельзя отменить. После этого, цель настоящих мошенников — получить как можно больше информации о жертве. "И нам необходимо собрать дополнительную информацию, данную информацию я запрашиваю для того, чтобы специалист службы безопасности мог более точно определить почему система одобрила заявку, которую от вашего имени подавали мошенники", - текст реплики мошенника в инструкции для одесского колл-центра. У мошенников существует целый список вопросов, которые необходимо задать потенциальной жертве. Это нужно, чтобы войти к человеку в доверие и узнать о его финансовых возможностях. "В каком банке кредит? На какую сумму? На какой срок? Ежемесячный платеж? Сколько осталось выплатить? Насколько длительные были просрочки по данному кредиту? Вы на сегодняшний день официально трудоустроены?" - список вопросов при использовании схемы с оформлением кредита. По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
https://ria.ru/20250715/moshenniki-2029135353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, единый государственный экзамен (егэ), общество
Одесса, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян
Украинские мошенники вымогают данные россиян якобы оформлением кредита на их имя
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские мошенники пугают россиян оформлением кредита на их имя, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья.
Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе
, получив доступ к внутренним документам.
Согласно инструкции, мошенники говорят потенциальной жертве о том, что якобы одобрена заявка на её данные на потребительский кредит, которую уже нельзя отменить. После этого, цель настоящих мошенников — получить как можно больше информации о жертве.
"И нам необходимо собрать дополнительную информацию, данную информацию я запрашиваю для того, чтобы специалист службы безопасности мог более точно определить почему система одобрила заявку, которую от вашего имени подавали мошенники", - текст реплики мошенника в инструкции для одесского колл-центра.
У мошенников существует целый список вопросов, которые необходимо задать потенциальной жертве. Это нужно, чтобы войти к человеку в доверие и узнать о его финансовых возможностях.
"В каком банке кредит? На какую сумму? На какой срок? Ежемесячный платеж? Сколько осталось выплатить? Насколько длительные были просрочки по данному кредиту? Вы на сегодняшний день официально трудоустроены?" - список вопросов при использовании схемы с оформлением кредита.
По данным ФСБ РФ
, на Украине
действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ
и националистических бандформирований.