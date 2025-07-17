Рейтинг@Mail.ru
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/moshenniki-2029595582.html
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян - РИА Новости, 17.07.2025
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян
Украинские мошенники пугают россиян оформлением кредита на их имя, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:20:00+03:00
2025-07-17T02:20:00+03:00
одесса
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
единый государственный экзамен (егэ)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские мошенники пугают россиян оформлением кредита на их имя, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. Согласно инструкции, мошенники говорят потенциальной жертве о том, что якобы одобрена заявка на её данные на потребительский кредит, которую уже нельзя отменить. После этого, цель настоящих мошенников — получить как можно больше информации о жертве. "И нам необходимо собрать дополнительную информацию, данную информацию я запрашиваю для того, чтобы специалист службы безопасности мог более точно определить почему система одобрила заявку, которую от вашего имени подавали мошенники", - текст реплики мошенника в инструкции для одесского колл-центра. У мошенников существует целый список вопросов, которые необходимо задать потенциальной жертве. Это нужно, чтобы войти к человеку в доверие и узнать о его финансовых возможностях. "В каком банке кредит? На какую сумму? На какой срок? Ежемесячный платеж? Сколько осталось выплатить? Насколько длительные были просрочки по данному кредиту? Вы на сегодняшний день официально трудоустроены?" - список вопросов при использовании схемы с оформлением кредита. По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
https://ria.ru/20250715/moshenniki-2029135353.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, единый государственный экзамен (егэ), общество
Одесса, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Подполье рассказало, как украинские мошенники вымогают данные россиян

Украинские мошенники вымогают данные россиян якобы оформлением кредита на их имя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские мошенники пугают россиян оформлением кредита на их имя, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья.
Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам.
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита
16 февраля, 18:40
Согласно инструкции, мошенники говорят потенциальной жертве о том, что якобы одобрена заявка на её данные на потребительский кредит, которую уже нельзя отменить. После этого, цель настоящих мошенников — получить как можно больше информации о жертве.
"И нам необходимо собрать дополнительную информацию, данную информацию я запрашиваю для того, чтобы специалист службы безопасности мог более точно определить почему система одобрила заявку, которую от вашего имени подавали мошенники", - текст реплики мошенника в инструкции для одесского колл-центра.
У мошенников существует целый список вопросов, которые необходимо задать потенциальной жертве. Это нужно, чтобы войти к человеку в доверие и узнать о его финансовых возможностях.
"В каком банке кредит? На какую сумму? На какой срок? Ежемесячный платеж? Сколько осталось выплатить? Насколько длительные были просрочки по данному кредиту? Вы на сегодняшний день официально трудоустроены?" - список вопросов при использовании схемы с оформлением кредита.
По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
Пожилая женщина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников
15 июля, 02:20
 
ОдессаРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала