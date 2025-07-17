https://ria.ru/20250717/moldaviya-2029721035.html

МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС

МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС - РИА Новости, 17.07.2025

МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС

Оборонные договоренности на саммите Молдавия - ЕС показывают, что Запад при содействии официального Кишинева стремится превратить страну в плацдарм против... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:59:00+03:00

2025-07-17T15:59:00+03:00

2025-07-17T16:25:00+03:00

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россия

евросоюз

кишинев

молдавия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оборонные договоренности на саммите Молдавия - ЕС показывают, что Запад при содействии официального Кишинева стремится превратить страну в плацдарм против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Четвёртого июля в Кишинёве состоялся первый саммит Молдавия - ЕС, который по задумке организаторов должен был выглядеть как историческое судьбоносное событие, символизирующее необратимость процесса сближения Молдавии с ЕС. На самом же деле, как отмечают молдавские политологи, эта пиар-акция получилась блеклой и бессодержательной", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что официальная часть саммита продлилась менее двух часов, поскольку обсуждать было нечего, а прорывных решений немногочисленные гости из Брюсселя не привезли, поэтому пришлось ограничиться взаимными публичными похвалами, лестью и принятием совместной декларации, изобилующей избитыми штампами о якобы приверженности и стремлениях, а также каких-то угрозах со стороны Кремля.Захарова отметила, что самый большой раздел декларации посвящён двустороннему сотрудничеству в области безопасности и обороны."Данный факт является очередным и весьма красноречивым подтверждением того, на что мы неоднократно обращали внимание. Запад всеми способами стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией и делается это при раболепном содействии официального Кишинёва, который планомерно проводит курс на демонтаж нейтрального статуса своей страны", - заключила она.

https://ria.ru/20250703/sammit-2027000555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, евросоюз, кишинев, молдавия