МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС
Захарова: Запад стремится превратить Молдавию в плацдарм против России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оборонные договоренности на саммите Молдавия - ЕС показывают, что Запад при содействии официального Кишинева стремится превратить страну в плацдарм против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Четвёртого июля в Кишинёве состоялся первый саммит Молдавия - ЕС, который по задумке организаторов должен был выглядеть как историческое судьбоносное событие, символизирующее необратимость процесса сближения Молдавии с ЕС. На самом же деле, как отмечают молдавские политологи, эта пиар-акция получилась блеклой и бессодержательной", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что официальная часть саммита продлилась менее двух часов, поскольку обсуждать было нечего, а прорывных решений немногочисленные гости из Брюсселя не привезли, поэтому пришлось ограничиться взаимными публичными похвалами, лестью и принятием совместной декларации, изобилующей избитыми штампами о якобы приверженности и стремлениях, а также каких-то угрозах со стороны Кремля.
Захарова отметила, что самый большой раздел декларации посвящён двустороннему сотрудничеству в области безопасности и обороны.
"Данный факт является очередным и весьма красноречивым подтверждением того, на что мы неоднократно обращали внимание. Запад всеми способами стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией и делается это при раболепном содействии официального Кишинёва, который планомерно проводит курс на демонтаж нейтрального статуса своей страны", - заключила она.