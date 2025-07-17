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МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС - РИА Новости, 17.07.2025
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15:59 17.07.2025 (обновлено: 16:25 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/moldaviya-2029721035.html
МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС
МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС - РИА Новости, 17.07.2025
МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС
Оборонные договоренности на саммите Молдавия - ЕС показывают, что Запад при содействии официального Кишинева стремится превратить страну в плацдарм против... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:59:00+03:00
2025-07-17T16:25:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
кишинев
молдавия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оборонные договоренности на саммите Молдавия - ЕС показывают, что Запад при содействии официального Кишинева стремится превратить страну в плацдарм против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Четвёртого июля в Кишинёве состоялся первый саммит Молдавия - ЕС, который по задумке организаторов должен был выглядеть как историческое судьбоносное событие, символизирующее необратимость процесса сближения Молдавии с ЕС. На самом же деле, как отмечают молдавские политологи, эта пиар-акция получилась блеклой и бессодержательной", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что официальная часть саммита продлилась менее двух часов, поскольку обсуждать было нечего, а прорывных решений немногочисленные гости из Брюсселя не привезли, поэтому пришлось ограничиться взаимными публичными похвалами, лестью и принятием совместной декларации, изобилующей избитыми штампами о якобы приверженности и стремлениях, а также каких-то угрозах со стороны Кремля.Захарова отметила, что самый большой раздел декларации посвящён двустороннему сотрудничеству в области безопасности и обороны."Данный факт является очередным и весьма красноречивым подтверждением того, на что мы неоднократно обращали внимание. Запад всеми способами стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией и делается это при раболепном содействии официального Кишинёва, который планомерно проводит курс на демонтаж нейтрального статуса своей страны", - заключила она.
https://ria.ru/20250703/sammit-2027000555.html
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в мире, россия, евросоюз, кишинев, молдавия
В мире, Россия, Евросоюз, Кишинев, Молдавия
МИД прокомментировал оборонные договоренности на саммите Молдавия-ЕС

Захарова: Запад стремится превратить Молдавию в плацдарм против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оборонные договоренности на саммите Молдавия - ЕС показывают, что Запад при содействии официального Кишинева стремится превратить страну в плацдарм против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Четвёртого июля в Кишинёве состоялся первый саммит Молдавия - ЕС, который по задумке организаторов должен был выглядеть как историческое судьбоносное событие, символизирующее необратимость процесса сближения Молдавии с ЕС. На самом же деле, как отмечают молдавские политологи, эта пиар-акция получилась блеклой и бессодержательной", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что официальная часть саммита продлилась менее двух часов, поскольку обсуждать было нечего, а прорывных решений немногочисленные гости из Брюсселя не привезли, поэтому пришлось ограничиться взаимными публичными похвалами, лестью и принятием совместной декларации, изобилующей избитыми штампами о якобы приверженности и стремлениях, а также каких-то угрозах со стороны Кремля.
Захарова отметила, что самый большой раздел декларации посвящён двустороннему сотрудничеству в области безопасности и обороны.
"Данный факт является очередным и весьма красноречивым подтверждением того, на что мы неоднократно обращали внимание. Запад всеми способами стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией и делается это при раболепном содействии официального Кишинёва, который планомерно проводит курс на демонтаж нейтрального статуса своей страны", - заключила она.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Эксперт назвал саммит Молдавия — ЕС дорогостоящей пропагандистской акцией
3 июля, 17:25
 
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