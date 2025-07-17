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Мирошник обвинил мэра Львова в нарушении гуманитарного права - РИА Новости, 17.07.2025
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22:10 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/miroshnik-2029813083.html
Мирошник обвинил мэра Львова в нарушении гуманитарного права
Мирошник обвинил мэра Львова в нарушении гуманитарного права - РИА Новости, 17.07.2025
Мирошник обвинил мэра Львова в нарушении гуманитарного права
Предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на украинских военных является прямым нарушением норм международного гуманитарного... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:10:00+03:00
2025-07-17T22:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на украинских военных является прямым нарушением норм международного гуманитарного права, заявил РИА Новости в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее мэр Львова выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "То, что сотворил сейчас Садовой и его приспешники, - это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, которое требует уважительного отношения к останкам даже противника. Но то, что он сотворил, - это борьба с историей, борьба с останками людей, которые освобождали эту территорию, многие из которых являлись этническими жителями этой земли и отдали свою жизнь за нее. Что для временщика Садового является неприемлемым", - отметил Мирошник. По его словам, мэр Львова является приспешником нацистской идеологии, однако понимает, что это временное явление на данной территории. "Осознавая временное присутствие его нацистской идеологии на этой земле, он стремится всячески бороться с останками, памятью, памятниками и беззащитными людьми, которые не могут противостоять этому давлению. Но это все временно. Поэтому ответственность Садового за такого рода действия, она должна быть и непременно наступит. Вопрос, в какой период времени. Подобные выходки должны условно "по достоинству" быть оценены мировым сообществом, которое все еще придерживается норм международного гуманитарного права", - подчеркнул собеседник агентства. Мирошник выразил уверенность в том, что мэр Львова понесет ответственность за целенаправленное и преднамеренное нарушение общепринятых международных норм. "Такой выходкой Садовой подчеркивает, что его идеологическими предками являются именно нацисты. И спустя 80 лет после Победы над нацизмом он пытается реализовать такие реваншистские планы оставшихся или попытавшихся вернуться к власти уже наследников нацистской идеологии, гитлеровских захватчиков, которым противодействовали освободители, в том числе Львова, над останками которых сегодня издевается Садовой и его окружение", - резюмировал Мирошник.
https://ria.ru/20250527/lvov-2019417164.html
https://ria.ru/20250717/mironov-2029812259.html
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в мире, львов, россия, андрей садовой, родион мирошник
В мире, Львов, Россия, Андрей Садовой, Родион Мирошник
Мирошник обвинил мэра Львова в нарушении гуманитарного права

Мирошник раскритиковал предложение мэра Львова об обмене останков

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на украинских военных является прямым нарушением норм международного гуманитарного права, заявил РИА Новости в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее мэр Львова выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
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"То, что сотворил сейчас Садовой и его приспешники, - это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, которое требует уважительного отношения к останкам даже противника. Но то, что он сотворил, - это борьба с историей, борьба с останками людей, которые освобождали эту территорию, многие из которых являлись этническими жителями этой земли и отдали свою жизнь за нее. Что для временщика Садового является неприемлемым", - отметил Мирошник.
По его словам, мэр Львова является приспешником нацистской идеологии, однако понимает, что это временное явление на данной территории.
"Осознавая временное присутствие его нацистской идеологии на этой земле, он стремится всячески бороться с останками, памятью, памятниками и беззащитными людьми, которые не могут противостоять этому давлению. Но это все временно. Поэтому ответственность Садового за такого рода действия, она должна быть и непременно наступит. Вопрос, в какой период времени. Подобные выходки должны условно "по достоинству" быть оценены мировым сообществом, которое все еще придерживается норм международного гуманитарного права", - подчеркнул собеседник агентства.
Мирошник выразил уверенность в том, что мэр Львова понесет ответственность за целенаправленное и преднамеренное нарушение общепринятых международных норм.
"Такой выходкой Садовой подчеркивает, что его идеологическими предками являются именно нацисты. И спустя 80 лет после Победы над нацизмом он пытается реализовать такие реваншистские планы оставшихся или попытавшихся вернуться к власти уже наследников нацистской идеологии, гитлеровских захватчиков, которым противодействовали освободители, в том числе Львова, над останками которых сегодня издевается Садовой и его окружение", - резюмировал Мирошник.
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