https://ria.ru/20250717/mironov-2029812259.html

Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений

Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений - РИА Новости, 17.07.2025

Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" осудить действия... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:00:00+03:00

2025-07-17T22:00:00+03:00

2025-07-17T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" осудить действия украинских властей в отношении советских захоронений. Ранее мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки 355 советских воинов, ранее захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "Очень бы хотелось в связи с этим услышать мнение разных международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" - что они думают о таком вандализме и надругательстве над захоронениями? Но, подозреваю, что об этом в западных СМИ не скажут ни слова, как и о многих других преступлениях киевского режима. Их там предпочитают покрывать, а не осуждать. Тем более и бандеровцы, и их покровители по сути являются потомками тех, с кем советские воины сражались в годы Великой Отечественной войны", - заявил РИА Новости Миронов. Как отметил парламентарий, неправильно поощрять осквернение памяти погибших героев. По его словам, если такой обмен состоится, это станет сигналом для бандеровцев к повсеместному разорению захоронений, которых немало на территории Украины. "Это еще раз доказывает необходимость денацификации Украины: оставим хоть клочок земли им - они начнут возрождать нацизм и все придется начинать заново", - заключил он. Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" начался в апреле 2025 года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029766209.html

https://ria.ru/20250716/lvov-2029578884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, львов, украина, сергей миронов, николай кузнецов, андрей садовой