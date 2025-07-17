Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений
Миронов призвал осудить власти Украины за вандализм в отношении советских могил
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" осудить действия украинских властей в отношении советских захоронений.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки 355 советских воинов, ранее захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
«
"Очень бы хотелось в связи с этим услышать мнение разных международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" - что они думают о таком вандализме и надругательстве над захоронениями? Но, подозреваю, что об этом в западных СМИ не скажут ни слова, как и о многих других преступлениях киевского режима. Их там предпочитают покрывать, а не осуждать. Тем более и бандеровцы, и их покровители по сути являются потомками тех, с кем советские воины сражались в годы Великой Отечественной войны", - заявил РИА Новости Миронов.
Как отметил парламентарий, неправильно поощрять осквернение памяти погибших героев. По его словам, если такой обмен состоится, это станет сигналом для бандеровцев к повсеместному разорению захоронений, которых немало на территории Украины.
"Это еще раз доказывает необходимость денацификации Украины: оставим хоть клочок земли им - они начнут возрождать нацизм и все придется начинать заново", - заключил он.
Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" начался в апреле 2025 года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.