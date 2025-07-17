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Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений - РИА Новости, 17.07.2025
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22:00 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/mironov-2029812259.html
Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений
Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений - РИА Новости, 17.07.2025
Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" осудить действия... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:00:00+03:00
2025-07-17T22:00:00+03:00
в мире
львов
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сергей миронов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" осудить действия украинских властей в отношении советских захоронений. Ранее мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки 355 советских воинов, ранее захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "Очень бы хотелось в связи с этим услышать мнение разных международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" - что они думают о таком вандализме и надругательстве над захоронениями? Но, подозреваю, что об этом в западных СМИ не скажут ни слова, как и о многих других преступлениях киевского режима. Их там предпочитают покрывать, а не осуждать. Тем более и бандеровцы, и их покровители по сути являются потомками тех, с кем советские воины сражались в годы Великой Отечественной войны", - заявил РИА Новости Миронов. Как отметил парламентарий, неправильно поощрять осквернение памяти погибших героев. По его словам, если такой обмен состоится, это станет сигналом для бандеровцев к повсеместному разорению захоронений, которых немало на территории Украины. "Это еще раз доказывает необходимость денацификации Украины: оставим хоть клочок земли им - они начнут возрождать нацизм и все придется начинать заново", - заключил он. Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" начался в апреле 2025 года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029766209.html
https://ria.ru/20250716/lvov-2029578884.html
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в мире, львов, украина, сергей миронов, николай кузнецов, андрей садовой
В мире, Львов, Украина, Сергей Миронов, Николай Кузнецов, Андрей Садовой
Миронов призвал осудить действия Киева в отношении советских захоронений

Миронов призвал осудить власти Украины за вандализм в отношении советских могил

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" осудить действия украинских властей в отношении советских захоронений.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки 355 советских воинов, ранее захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
Мемориал Холм славы во Львове - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Госдуме призвали ООН осудить уничтожение братской могилы во Львове
Вчера, 18:14
«
"Очень бы хотелось в связи с этим услышать мнение разных международных правозащитников и представителей "цивилизованного мира" - что они думают о таком вандализме и надругательстве над захоронениями? Но, подозреваю, что об этом в западных СМИ не скажут ни слова, как и о многих других преступлениях киевского режима. Их там предпочитают покрывать, а не осуждать. Тем более и бандеровцы, и их покровители по сути являются потомками тех, с кем советские воины сражались в годы Великой Отечественной войны", - заявил РИА Новости Миронов.
Как отметил парламентарий, неправильно поощрять осквернение памяти погибших героев. По его словам, если такой обмен состоится, это станет сигналом для бандеровцев к повсеместному разорению захоронений, которых немало на территории Украины.
"Это еще раз доказывает необходимость денацификации Украины: оставим хоть клочок земли им - они начнут возрождать нацизм и все придется начинать заново", - заключил он.
Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" начался в апреле 2025 года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
Снос колонны на входе в мемориальный комплекс Холм Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Мэр Львова предложил обменять останки советских военных на солдат ВСУ
16 июля, 23:03
 
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