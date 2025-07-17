https://ria.ru/20250717/mintsifra-2029663013.html

Список IT-специальностей для отсрочки от призыва могут расширить

Список IT-специальностей для отсрочки от призыва могут расширить - РИА Новости, 17.07.2025

Список IT-специальностей для отсрочки от призыва могут расширить

Минцифры России предлагает расширить перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва, включив в том числе магистратуру по направлениям "Радиофизика" и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:20:00+03:00

2025-07-17T12:20:00+03:00

2025-07-17T12:20:00+03:00

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минцифры России предлагает расширить перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва, включив в том числе магистратуру по направлениям "Радиофизика" и "Статистика", а также бакалаврскую программу "Ядерная физика и технологии", сообщили в министерстве, комментируя проект постановления об изменениях в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу. "Расширится перечень актуальных IT-специальностей для получения отсрочки. В него войдут магистратура по направлениям "Радиофизика" и "Статистика", бакалавриат по направлению "Ядерная физика и технологии" и другие специальности", - говорится в Telegram-канале министерства. Ранее министерство сообщало, что для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

https://ria.ru/20241212/mintsifra-1988716767.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)