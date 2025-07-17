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Список IT-специальностей для отсрочки от призыва могут расширить - РИА Новости, 17.07.2025
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12:20 17.07.2025
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Список IT-специальностей для отсрочки от призыва могут расширить
Список IT-специальностей для отсрочки от призыва могут расширить - РИА Новости, 17.07.2025
Список IT-специальностей для отсрочки от призыва могут расширить
Минцифры России предлагает расширить перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва, включив в том числе магистратуру по направлениям "Радиофизика" и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:20:00+03:00
2025-07-17T12:20:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минцифры России предлагает расширить перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва, включив в том числе магистратуру по направлениям "Радиофизика" и "Статистика", а также бакалаврскую программу "Ядерная физика и технологии", сообщили в министерстве, комментируя проект постановления об изменениях в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу. "Расширится перечень актуальных IT-специальностей для получения отсрочки. В него войдут магистратура по направлениям "Радиофизика" и "Статистика", бакалавриат по направлению "Ядерная физика и технологии" и другие специальности", - говорится в Telegram-канале министерства. Ранее министерство сообщало, что для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Список IT-специальностей для отсрочки от призыва могут расширить

Минцифры предложило расширить перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минцифры России предлагает расширить перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва, включив в том числе магистратуру по направлениям "Радиофизика" и "Статистика", а также бакалаврскую программу "Ядерная физика и технологии", сообщили в министерстве, комментируя проект постановления об изменениях в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу.
"Расширится перечень актуальных IT-специальностей для получения отсрочки. В него войдут магистратура по направлениям "Радиофизика" и "Статистика", бакалавриат по направлению "Ядерная физика и технологии" и другие специальности", - говорится в Telegram-канале министерства.
Ранее министерство сообщало, что для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
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