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Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака - РИА Новости, 17.07.2025
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11:11 17.07.2025 (обновлено: 14:25 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/minoborony-2029642059.html
Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака
Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака - РИА Новости, 17.07.2025
Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака
Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, заявил начальник войск РХБЗ российских Вооруженных сил Алексей... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:11:00+03:00
2025-07-17T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
войска рхбз
алексей ртищев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, заявил начальник войск РХБЗ российских Вооруженных сил Алексей Ртищев."В ходе оперативных мероприятий 3 июля был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования", — сообщил генерал-майор на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.Он представил оригинал письма замдиректора компании "Укрхимтранс-аммиак" в адрес начальника ОВА, подтверждающего размещение на объекте военного оборудования.Это предприятие представляет собой объект опасности первого класса, а при его поражении возможен выброс более 550 тонн жидкого аммиака. "Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении &lt;...&gt; репутационного ущерба", — указал Ртищев.Другие подробности"Зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)".
https://ria.ru/20250717/feyki-2029641154.html
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в мире, россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, войска рхбз, алексей ртищев, украина, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, Алексей Ртищев, Украина, Авдеевка

Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РХБ-разведки
Военнослужащий РХБ-разведки - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий РХБ-разведки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, заявил начальник войск РХБЗ российских Вооруженных сил Алексей Ртищев.
"В ходе оперативных мероприятий 3 июля был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования", — сообщил генерал-майор на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.
Инфографика войск РХБЗ
Инфографика войск РХБЗ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Инфографика войск РХБЗ
Он представил оригинал письма замдиректора компании "Укрхимтранс-аммиак" в адрес начальника ОВА, подтверждающего размещение на объекте военного оборудования.
Это предприятие представляет собой объект опасности первого класса, а при его поражении возможен выброс более 550 тонн жидкого аммиака.
"Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении <...> репутационного ущерба", — указал Ртищев.
Инфографика войск РХБЗ
Инфографика войск РХБЗ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Инфографика войск РХБЗ

Другие подробности

  • Опираясь на поддержку Запада, киевский режим не отказался от использования метода "химического пояса": он заключается в подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск.
  • С начала спецоперации обнаружили несколько десятков схронов ВСУ с отравляющими веществами и химбоеприпасами кустарного производства.
«
"Зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)".
  • В 2024 году в районе Авдеевки нашли лабораторию, где производили вещества общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Минобороны обвинило ОЗХО в легализации фейков о России
11:08
  • В мае 2025-го у Ильинки Кураховского района обнаружили схрон, где находились предназначенные для сброса с дрона СВУ, снаряженные взрывчатым веществом и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ показал наличие в них хлорпикрина.
  • С начала этого года ВСУ регулярно сбрасывают на российские позиции контейнеры с веществом CS и самодельные боеприпасы с хлорпикрином.
  • Такие случаи зарегистрировали вблизи Лимана Первого Харьковской области и Колотиловки Белгородской области, а также в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска.
  • В последний раз это произошло 8 июля у Ивановки в ДНР, где дрон сбросил боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофеноном.
Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев
11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗАлексей РтищевУкраинаАвдеевка
 
 
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