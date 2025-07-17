https://ria.ru/20250717/minoborony-2029642059.html

Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака

Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака - РИА Новости, 17.07.2025

Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака

Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, заявил начальник войск РХБЗ российских Вооруженных сил Алексей... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:11:00+03:00

2025-07-17T11:11:00+03:00

2025-07-17T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, заявил начальник войск РХБЗ российских Вооруженных сил Алексей Ртищев."В ходе оперативных мероприятий 3 июля был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования", — сообщил генерал-майор на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.Он представил оригинал письма замдиректора компании "Укрхимтранс-аммиак" в адрес начальника ОВА, подтверждающего размещение на объекте военного оборудования.Это предприятие представляет собой объект опасности первого класса, а при его поражении возможен выброс более 550 тонн жидкого аммиака. "Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении <...> репутационного ущерба", — указал Ртищев.Другие подробности"Зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)".

https://ria.ru/20250717/feyki-2029641154.html

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Максим Зубков

в мире, россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, войска рхбз, алексей ртищев, украина, авдеевка