Минобороны: Украина готовит в ДНР провокацию с использованием аммиака
Военнослужащий РХБ-разведки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, заявил начальник войск РХБЗ российских Вооруженных сил Алексей Ртищев.
"В ходе оперативных мероприятий 3 июля был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования", — сообщил генерал-майор на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.
Инфографика войск РХБЗ
Инфографика войск РХБЗ
Он представил оригинал письма замдиректора компании "Укрхимтранс-аммиак" в адрес начальника ОВА, подтверждающего размещение на объекте военного оборудования.
Это предприятие представляет собой объект опасности первого класса, а при его поражении возможен выброс более 550 тонн жидкого аммиака.
"Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении <...> репутационного ущерба", — указал Ртищев.
Инфографика войск РХБЗ
Инфографика войск РХБЗ
Другие подробности
- Опираясь на поддержку Запада, киевский режим не отказался от использования метода "химического пояса": он заключается в подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск.
- С начала спецоперации обнаружили несколько десятков схронов ВСУ с отравляющими веществами и химбоеприпасами кустарного производства.
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"Зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)".
- В 2024 году в районе Авдеевки нашли лабораторию, где производили вещества общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.
- В мае 2025-го у Ильинки Кураховского района обнаружили схрон, где находились предназначенные для сброса с дрона СВУ, снаряженные взрывчатым веществом и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ показал наличие в них хлорпикрина.
- С начала этого года ВСУ регулярно сбрасывают на российские позиции контейнеры с веществом CS и самодельные боеприпасы с хлорпикрином.
- Такие случаи зарегистрировали вблизи Лимана Первого Харьковской области и Колотиловки Белгородской области, а также в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска.
- В последний раз это произошло 8 июля у Ивановки в ДНР, где дрон сбросил боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофеноном.