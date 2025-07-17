https://ria.ru/20250717/mid-2029823544.html

В МИД Бразилии прокомментировали угрозы НАТО в адрес страны

В МИД Бразилии прокомментировали угрозы НАТО в адрес страны - РИА Новости, 18.07.2025

В МИД Бразилии прокомментировали угрозы НАТО в адрес страны

У НАТО нет полномочий вводить какие-либо санкции против Бразилии за торговлю с Россией, заявил глава МИД этой латиноамериканской страны Мауро Виейра в интервью... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-17T23:43:00+03:00

2025-07-17T23:43:00+03:00

2025-07-18T02:52:00+03:00

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МЕХИКО, 17 июл - РИА Новости. У НАТО нет полномочий вводить какие-либо санкции против Бразилии за торговлю с Россией, заявил глава МИД этой латиноамериканской страны Мауро Виейра в интервью CNN Brasil. Рютте ранее пригрозил Бразилии, КНР Индии и другим странам вторичными санкциями за торговлю с Москвой в случае отсутствия соглашения по Украине. "Я считаю заявления генерального секретаря НАТО совершенно неуместными", — заявил Виейра.Глава МИД напомнил, что НАТО является военным блоком, не занимающимся торговлей, а Бразилия не является членом данного альянса. Он также заметил, что угрозы Рютте нарушают порядок мировой торговли, который урегулируется на двусторонней основе или в рамках ВТО, поэтому подобные заявления генсека НАТО бессмысленны.

https://ria.ru/20250408/rossija-2009960689.html

https://ria.ru/20250711/poshliny-2028516658.html

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